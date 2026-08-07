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AHCA - Cholet - Angers - Licences Bleues
Pour 26-27, l’AHCA, les DOGS et les DUCS renouvellent leur collaboration dans le développement et la formation des jeunes joueurs
📅 07/08/2026 à 11:30
✍️ La rédaction / cs
Source : Communiqué AHCA - Cholet - Angers
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