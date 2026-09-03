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Europe : Continental Cup - CHL : Bordeaux (Les Boxers) ← Retour
Europe : Continental Cup - CHL : Bordeaux (Les Boxers)
BORDEAUX à l'assaut de la CHL
CALENDRIER - Les Boxers démarrent ce soir leur parcours sur la scène de la Ligue des Champions
📅 03/09/2026 à 07:15 ✍️ La rédaction / cs Source : CHL / Boxers de Bordeaux
 
CALENDRIER DES BOXERS de BORDEAUX
Champions Hockey League
Jeudi 3 sept. 2026 19h15  KAC Klagenfurt KAC Klagenfurt   Boxeurs de Bordeaux Bordeaux  0-0
Samedi 5 sept. 2026 18h30  Graz99ers Graz99ers   Boxeurs de Bordeaux Bordeaux  0-0
Mardi 11 sept. 2026 20h15 Boxeurs de Bordeaux Bordeaux   Adler Mannheim Adler Mannheim  0-0
Jeudi 13 sept. 2026 18h00 Boxeurs de Bordeaux Bordeaux   HC PilsenHC Pilsen  0-0
Lundi 7 oct. 2026 20h15 Boxeurs de Bordeaux Bordeaux   Dynamo Pardubice Dynamo Pardubice   0-0
Dimanche 13 oct. 2026 19h00  Frölunda Göteborg Frölunda Gothenburg  Boxeurs de Bordeaux Bordeaux   0-0

Tous matchs seront retransmis sur  :
https://www.chl.hockey/en/fans/chl-games-on-tv



Photo hockey BORDEAUX à l
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