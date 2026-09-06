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Europe : Continental Cup - CHL : Bordeaux (Les Boxers)
BORDEAUX s'impose face au Graz99ers
RESULTAT et CALENDRIER - Après une défaite en prolongation 2-1 face au KAC Klagenfurt, Les Boxers poursuivent leur parcours en Ligue des Champions avec une victoire 2-4 face aux Moser Medical Graz99ers.
Prochaines rencontres à Mériadeck les 11 et 13 septembre face au Adler Mannheim et au HC Škoda Plzeň.
📅 06/09/2026 à 05:00✍️ La rédaction / csSource : CHL / Boxers de Bordeaux
CALENDRIER DES BOXERS de BORDEAUX
Champions Hockey League