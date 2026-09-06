Europe : Continental Cup - CHL : Bordeaux (Les Boxers) ← Retour Europe : Continental Cup - CHL : Bordeaux (Les Boxers) BORDEAUX s'impose face au Graz99ers RESULTAT et CALENDRIER - Après une défaite en prolongation 2-1 face au KAC Klagenfurt, Les Boxers poursuivent leur parcours en Ligue des Champions avec une victoire 2-4 face aux Moser Medical Graz99ers. Prochaines rencontres à Mériadeck les 11 et 13 septembre face au Adler Mannheim et au HC Škoda Plzeň. CALENDRIER DES BOXERS de BORDEAUX

Champions Hockey League Jeudi 3 sept. 2026 19h15 KAC Klagenfurt Bordeaux 2-1prl

(0-1 1-0 0-0 1-0) Samedi 5 sept. 2026 18h30 Graz99ers Bordeaux 2-4

(1-2 1-0 0-2) Mardi 11 sept. 2026 20h15 Bordeaux Adler Mannheim 0-0 Jeudi 13 sept. 2026 18h00 Bordeaux HC Pilsen 0-0 Lundi 7 oct. 2026 20h15 Bordeaux Dynamo Pardubice 0-0 Dimanche 13 oct. 2026 19h00 Frölunda Gothenburg Bordeaux 0-0



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