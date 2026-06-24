Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Ligue Magnus : Cergy-Pontoise (Les Jokers)
← Retour
Ligue Magnus : Cergy-Pontoise (Les Jokers)
CERGY - Calendrier de PREPARATION
Les Jokers annonce leur programme prparatoire
📅 24/06/2026 à 11:15
✍️
Source : Jokers de Cergy
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
← Actualité précédente
ROUEN - Programme des AMICAUX
23/06/2026 à 06:45
Actualité suivante →
01/07/2026 à 06:15
Réactions (0)
Aucune réaction pour le moment.
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
Se connecter
Créer un compte
trueanal.org
...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales