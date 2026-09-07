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Ligue Magnus : Cergy-Pontoise (Les Jokers)
Cergy désigne ses capitaines
Un capitaine, trois assistants, une même mission : représenter le groupe et défendre les couleurs des Jokers toute au long de la saison
📅 07/09/2026 à 11:15 ✍️ La rédaction / cs Source : Jokers de Cergy
 

Photo hockey Cergy désigne ses capitaines - Ligue Magnus : Cergy-Pontoise (Les Jokers)

 
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