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Division 2 : Châlons-en-Champagne (Les Gaulois)
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Division 2 : Châlons-en-Champagne (Les Gaulois)
Châlons - Programme de Préparation
Trois matchs de préparation pour lancer la saison 2026-27
📅 01/08/2026 à 07:22
✍️ La rédaction / cs
Source : Châlons
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NON VALIDATION - Communiqué de BREST
25/07/2026 à 09:00
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