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Division 2 : Châlons-en-Champagne (Les Gaulois) ← Retour
Division 2 : Châlons-en-Champagne (Les Gaulois)
Châlons - Programme de Préparation
Trois matchs de préparation pour lancer la saison 2026-27
📅 01/08/2026 à 07:22 ✍️ La rédaction / cs Source : Châlons
 

Photo hockey Châlons - Programme de Préparation - Division 2 : Chlons-en-Champagne (Les Gaulois)

 
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