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Division 2
Hockey sur glace - D2 SONDAGE - Qui remportera le TITRE de Division2
 
Valence mÃ¨ne 2-0 la sÃ©rie selon vous les lynx vont ils remporter le titre ou Montpellier peut il encore l'emporter ?
 
Source : Media Sports Loisirs La rÃ©daction HH
Posté par Hockey Hebdo le 16/04/2026 à 11:06
Photo hockey D2 SONDAGE - Qui remportera le TITRE de Division2 - Division 2
 

SONDAGE
DIVISION 2 - Valence mÃ¨ne 2-0 la sÃ©rie selon vous les lynx vont ils remporter le titre ou Montpellier peut il encore l'emporter ?
 
Valence 3-0
Valence 3-1
Valence 3-2
Montpellier 2-3
 
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