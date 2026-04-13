Suite à l’appel à candidature effectué pour l’organisation du Carré Final de D3, la Commission D1-D2-D3 a reçu et examiné les deux candidatures de Wasquehal et Poitiers !
La Commission a proposé l’interclassement suivant, validé par le Bureau Directeur :
Wasquehal
Poitiers
Par conséquent, le Carré Final de D3 aura lieu à Wasquehal du 8 au 10 mai 2026, sauf dans l’hypothèse où Wasquehal échouerait à se qualifier pour celui-ci et que Poitiers y parviendrait, auquel cas le carré final serait attribué à Poitiers.