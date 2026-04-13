Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 3 Hockey sur glace - D3 : Lieu et dates du carrÃ© final La fÃ©dÃ©ration a statuÃ© en ce qui concerne l'organisation du carrÃ© final qui se tiendra le 8, 9 et 10 Mai 2026. Source : MÃ©dia Sports Loisirs / FFHG La rÃ©daction / sl Posté par Hockey Hebdo le 13/04/2026 à 10:20 Tweeter

Suite à l’appel à candidature effectué pour l’organisation du Carré Final de D3, la Commission D1-D2-D3 a reçu et examiné les deux candidatures de Wasquehal et Poitiers !

La Commission a proposé l’interclassement suivant, validé par le Bureau Directeur : Wasquehal Poitiers Par conséquent, le Carré Final de D3 aura lieu à Wasquehal du 8 au 10 mai 2026, sauf dans l’hypothèse où Wasquehal échouerait à se qualifier pour celui-ci et que Poitiers y parviendrait, auquel cas le carré final serait attribué à Poitiers.



Les dates et horaires des rencontres : Vendredi 8 Mai à 16h00

Vendredi 8 Mai à 20h00

Samedi 9 Mai à 14h00

Samedi 9 Mai à 18h00

Dimanche 10 Mai à 12h00

Dimanche 11 Mai à 16h00 © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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