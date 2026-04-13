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Division 3
Hockey sur glace - D3 : Lieu et dates du carrÃ© final
 
La fÃ©dÃ©ration a statuÃ© en ce qui concerne l'organisation du carrÃ© final qui se tiendra le 8, 9 et 10 Mai 2026.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / FFHG La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 13/04/2026 à 10:20

Suite à l’appel à candidature effectué pour l’organisation du Carré Final de D3, la Commission D1-D2-D3 a reçu et examiné les deux candidatures de Wasquehal et Poitiers !
La Commission a proposé l’interclassement suivant, validé par le Bureau Directeur :
  1. Wasquehal
  2. Poitiers
Par conséquent, le Carré Final de D3 aura lieu à Wasquehal du 8 au 10 mai 2026, sauf dans l’hypothèse où Wasquehal échouerait à se qualifier pour celui-ci et que Poitiers y parviendrait, auquel cas le carré final serait attribué à Poitiers.

Les dates et horaires des rencontres :
  • Vendredi 8 Mai à 16h00
  • Vendredi 8 Mai à 20h00
  • Samedi 9 Mai à 14h00
  • Samedi 9 Mai à 18h00
  • Dimanche 10 Mai à 12h00
  • Dimanche 11 Mai à 16h00
 
 
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