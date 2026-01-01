Berlin : 3-7 (0-1)



ÄŒTK / DPA / Uwe Anspach Les EisbÃ¤ren s'imposent largement au 1er match de la finale Mannheim -: 3-7 (0-1) C'est le début de la grande finale, Mannheim espère mettre fin à la dynastie berlinoise qui règne déjà depuis deux saisons sur l'Allemagne. Les Eisbären ont frappé très fort dans ce premier match. Kirk ouvre le score en powerpay, Dea double la mise dans la foulée avant qu'un troisième but ne soit inscrit avant la première sirène. 3-0 en un tiers la note est salée pour les locaux. Et cela ne s'arrange pas au deuxième vingt. Ronning et Vikingstad marquent à une minute d'intervalle dans le tiers médiant pour infliger 5-0 à l'Adler.

Logiquement, Berlin relâche la pression au dernier vingt ce qui permet à Mannheim de revenir dans le match. Bennett puis Ehl marquent et réduisent la mise. A cinq minutes du terme, Gilmour permet aux locaux de revenir à deux longueurs. Mannheim retrouve espoir et sort son gardien. Nöbels et Kirk marquent tous deux dans la cage vide pour assurer la victoire de Berlin dans cette première rencontre.