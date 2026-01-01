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Hockey en Europe
Hockey sur glace - DEL : Rebelotte
 
DeuxiÃ¨me trÃ¨s large victoire berlinoise dans la finale
 
Source : penny-del.org Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 26/04/2026 à 19:05
Berlin - Mannheim : 5-1 (2-0)

Photo hockey DEL : Rebelotte - Hockey en Europe
Photographe : AndrÃ©as Gora / DPA PICTURE-ALLIANCE via AFP

Berlin large vainqueur du premier match à l'extérieur peut doubler la mise à domicile. Mannheim doit vite se ressaisir pour égaliser la finale et ne pas se retrouver déjà en difficultés.
Wiederer ouvre déjà le score pour les locaux après à peine deux minutes de jeu. Le match s'équilibre mais le score ne bouge pas, Kirk double la mise dès la reprise du second vingt. Les Eisbären prennent alors le contrôle du jeu, progressivement l'Adler perd pied. Dans le dernier tiers il explose, Pföderl marque à deux reprises puis Hordler 10 secondes après le deuxième but. Mannheim sauve vainement l'honneur en toute fin de match sur un powerplay.
Berlin assure avec brio et mène déjà 2-0. Deuxième cuisant revers pour Mannheim qui semble bien mal embarqué dans cette finale.
 
 
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