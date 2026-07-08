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Equipes de France
Convocation des joueuses de l'EDF fminine pour la Coupe Europenne des Nations qui se droulera Fssen du 20 au 22 aot prochain. Au programme lAllemagne, la Hongrie et la Norvge.(Calendrier de la comptition venir....)
📅 08/07/2026 à 11:30 ✍️ Source :
 

Photo hockey EDF Fminine - Les convocations - Equipes de France

 
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