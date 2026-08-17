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Grenoble bat Chamonix à Vaujany
📅 17/08/2026 à 12:20 ✍️ Damien Magnat Source : Vaujany
Quatre jours après leur première rencontre amicale, Chamois et BDL remettaient ça cette fois ci sur la glace de Vaujany. Devant 400 spectateurs et malgré de nombreux absents (Grossette, Bachelet, Beauchemin, Pintaric, Prissaint, Donaghey..), les BDL ont fait le métier en menant dès le premier tiers temps 2-0 grâce à des buts de Thilliet et Grenier. Chamonix sera un peu plus incisif dans le second tiers en parvenant à faire trembler deux fois les filets de Jordan Kooy pour finir à 4-2 à la fin du deuxième tiers.

Le dernier tiers sera peu animé et Boivin conclura en cage vide pour une victoire mérité des BDL sur le score de 5-2. La ligne Thilliet Boivin Sarlièvre aura été en réussite avec trois buts.

Grenoble recevra dès Vendredi 21 Aout sur sa glace de Pole Sud les Suisses de la Chaux de Fonds (19h00).

Lignes :

S.Treille - Grenier - Leclerc Auvitu - Windlert
Thilliet - Boivin - Sarlieve Noel - Fertin
Deschamps - A.Dair - Siraudin Terglav - Crinon
Riu - Kolonin - Nemtyrev

Buts :

11’01 : Grenier ass Windlert 1-0
13’01 : Treille ass Leclerc, Grenier 2-0
21’42 : Thilliet ass Boivin 3-0
23’38 : Tugnett 3-1
33’14 : Thilliet ass Sarlieve 4-1
35’36 : but Chamonix 4-2
59’18 : Boivin cage vide 5-2
 
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