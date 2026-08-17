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Ligue Magnus Grenoble bat Chamonix à Vaujany

Quatre jours après leur première rencontre amicale, Chamois et Bruleurs remettaient ça cette fois-ci sur la glace de Vaujany. Devant 400 spectateurs et malgré de nombreux absents (Grossette, Bachelet, Beauchemin, Pintaric, Prissaint, Svanenbergs, Donaghey..), les BDL ont fait le métier en menant dès le premier tiers temps 2-0 grâce à des buts de Thillet et Grenier. Chamonix sera un peu plus incisif dans le second tiers en parvenant à faire trembler deux fois les filets de Jordan Kooy pour finir à 4-2 à la fin du deuxième tiers.



Le dernier tiers sera peu animé et Boivin conclura en cage vide pour une victoire méritée des BDL sur le score de 5-2. La ligne Thillet Boivin Sarlièvre aura été en réussite avec trois buts.



Grenoble recevra dès Vendredi 21 Aout sur sa glace de Pole Sud les Suisses de La Chaux-de-Fonds (19h00).



Lignes :



S.Treille - Grenier - Leclerc Auvitu - Windlert

Thilliet - Boivin - Sarlieve Noel - Fertin

Deschamps - A.Dair - Siraudin Terglav - Crinon

Riu - Kolonin - Nemtyrev



Buts :



11’01 : Grenier ass Windlert 1-0

13’01 : Treille ass Leclerc, Grenier 2-0

21’42 : Thillet ass Boivin 3-0

23’38 : Tugnett 3-1

33’14 : Thillet ass Sarlieve 4-1

35’36 : Lopachuck 4-2

59’18 : Boivin cage vide 5-2



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