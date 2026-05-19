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Transferts 2026/2027
Hockey sur glace - Mouvement dans les clubs au 19 Mai 2026.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 19/05/2026 à 19:31
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Bordeaux
  • L'attaquant Quentin Tomasino effectuera une seconde saison sous le maillot des boxers.
Gap
  • Arrivée chez les rapaces de l'attaquant Hugo Raveaud en provenance de Chambéry.
Marseille  

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Chambéry
  • L'attaquant Hugo Raveaud ne sera plus dans l'effectif des éléphants.
Cholet
  • L'attaquant américain Connor Sweeney ne poursuit pas avec les dogs.
  • Arrivée de l'attaquant américain Tanner Daniels en provenance du Hobbart Collège.
Dunkerque
  • Prolongation pour une nouvelle saison du défenseur Théo Lanvers.
Meudon
Mont-Blanc
  • Le défenseur Eliott Gouttry portera pour une nouvelle saison le maillot des yétis.
Strasbourg
  • Le défenseur Milo Avoine ne sera plus présent chez l'étoile noire.
Tours
  • L'attaquant Esteban Ragot ne fera plus parti de l'effectif des remparts la saison prochaine.
  • L'attaquant Léo Lesage poursuit l'aventure avec les remparts.
 
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DIVISION 2

Châlons
  • Prolongation chez les gaulois de l'attaquant Pablo Maltas.
Clermont-Ferrand Dijon
  • Les ducs signent le défenseur américain Jake Bercelou en provenance de l'université de Framingham (NCAA III).
  • Arrivée chez les ducs de l'attaquant canadien Luke Harvie en provenance du club suédois du Orsa IK.
Reims  

Photo hockey Mouvement dans les clubs au 19 Mai 2026. - Transferts 2026/2027
 
 
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