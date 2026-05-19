Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Transferts 2026/2027
Hockey sur glace - Mouvement dans les clubs au 19 Mai 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 19/05/2026 à 19:31
Tweeter
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Bordeaux
L'attaquant
Quentin Tomasino
effectuera une seconde saison sous le maillot des boxers.
Gap
Arrivée chez les rapaces de l'attaquant
Hugo Raveaud
en provenance de Chambéry.
Marseille
Les spartiates signent l'attaquant
Timothé Quattrone
en provenance d'Anglet.
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Chambéry
L'attaquant
Hugo Raveaud
ne sera plus dans l'effectif des éléphants.
Cholet
L'attaquant américain
Connor Sweeney
ne poursuit pas avec les dogs.
Arrivée de l'attaquant américain
Tanner Daniels
en provenance du Hobbart Collège.
Dunkerque
Prolongation pour une nouvelle saison du défenseur
Théo Lanvers
.
Meudon
Le défenseur
Owen Fossey
resigne avec les comètes.
Mont-Blanc
Le défenseur
Eliott Gouttry
portera pour une nouvelle saison le maillot des yétis.
Strasbourg
Le défenseur
Milo Avoine
ne sera plus présent chez l'étoile noire.
Tours
L'attaquant
Esteban Ragot
ne fera plus parti de l'effectif des remparts la saison prochaine.
L'attaquant
Léo Lesage
poursuit l'aventure avec les remparts.
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Châlons
Prolongation chez les gaulois de l'attaquant
Pablo Maltas
.
Clermont-Ferrand
L'attaquant
Tristan Narbonne
ne sera plus dans l'effectif des sangliers.
Dijon
Les ducs signent le défenseur américain
Jake Bercelou
en provenance de l'université de Framingham (NCAA III).
Arrivée chez les ducs de l'attaquant canadien
Luke Harvie
en provenance du club suédois du Orsa IK.
Reims
Les phénix prolongent leur duo de coach
Ivan Bock
et l'americain-irlandais
James Tibbetts
.
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wÃ¤hlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales