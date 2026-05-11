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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 11 Mai 2026.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 11/05/2026 à 19:12
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Anglet
  • Le gardien canadien Mathieu Caron quitte l'Hormadi.
  • Le gardien americain Jason Grande en provenance de Nottingham s'engage avec le club basque.
Bordeaux
  •  L’attaquant international de 26 ans, Baptiste Bruche figurera à nouveau dans l’effectif des Boxers la saison prochaine.
Briançon
  • Le défenseur Sacha Djigaouri prolonge pour une seconde saison avec les diables rouges.
Cergy-Pontoise  Gap Grenoble
  • Le défenseur finlandais Juho Rautanen ne sera plus dans l'effectif des bruleurs de loups.
Rouen
  • L'attaquant international Tomas Simonsen prolonge pour une troisième saison avec les dragons.
 

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DIVISION 1

Dunkerque
Nantes
  • Prolongation chez les corsaires de l'attaquant Julien Msumbu pour une nouvelle saison..
Strasbourg
 
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DIVISION 2
Montpellier
  • Jan Safar est reconduit comme entraîneur principal des Vipers D2 pour la saison 2026/2027.

Toulouse-Blagnac
  • L'attaquant américain Shane Sullivan ne sera plus dans l'effectif des bélougas.
  • L'attaquant américain André Menard prend sa retraite sportive.
  • Le gardien américain Brendahn Brawley ne poursuit pas l'aventure avec les bélougas.
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 11 Mai 2026. - Hockey en France
 
 
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