Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 11 Mai 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 11/05/2026 à 19:12
Tweeter
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Anglet
Le gardien canadien
Mathieu Caron
quitte l'Hormadi.
Le gardien americain
Jason Grande
en provenance de Nottingham s'engage avec le club basque.
Bordeaux
L’attaquant international de 26 ans,
Baptiste Bruche
figurera à nouveau dans l’effectif des Boxers la saison prochaine.
Briançon
Le défenseur
Sacha Djigaouri
prolonge pour une seconde saison avec les diables rouges.
Cergy-Pontoise
Signature chez les jokers pour la future saison du défenseur
Aurélien Chausserie-Laprée
en provenance de Briançon.
Gap
Les rapaces confirment les départs dea attaquants espagnols
Joan Cerda
et
Paul Cerda
.
Grenoble
Le défenseur finlandais
Juho Rautanen
ne sera plus dans l'effectif des bruleurs de loups.
Rouen
L'attaquant international
Tomas Simonsen
prolonge pour une troisième saison avec les dragons.
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Dunkerque
Les corsaires signent l'attaquant
Corentin Cruchandeau
en provenance de Gap.
Nantes
Prolongation chez les corsaires de l'attaquant
Julien Msumbu
pour une nouvelle saison..
Strasbourg
L'attaquant français
Baptiste Meunier
quitte l'Etoile Noire.
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Montpellier
Jan Safar
est reconduit comme entraîneur principal des Vipers D2 pour la saison 2026/2027.
Toulouse-Blagnac
L'attaquant américain
Shane Sullivan
ne sera plus dans l'effectif des bélougas.
L'attaquant américain
André Menard
prend sa retraite sportive.
Le gardien américain
Brendahn Brawley
ne poursuit pas l'aventure avec les bélougas.
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wÃ¤hlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales