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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 12 Mai 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 12/05/2026 à 19:02
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Amiens
Le jeune attaquant
Noa Besson
revient chez les gothiques après une saison à Angers.
Bordeaux
L’attaquant canadien
Tommy Giroux
poursuit l'aventure avec les boxers.
Briançon
Prolongation chez les diables rouges de l'attaquant
Lucas Bonnardel
.
Cergy-Pontoise
Arrivée chez les jokers du défenseur
Yoan Salve
en provenance de Nice.
Gap
Les rapaces signent le défenseur
Baptiste Manciot
en provenance d'Anglet.
Nice
Les attaquant
Mathieu Desgagnés
et
Charles-Antoine Roy
ne seront plus dans le nid des aigles.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Caen
Le défenseur
Gabriel Lehmann
sera toujours à bord du drakkar la saison prochaine.
Cholet
Le duo de coach
Julien Pihan
et
Arnaud Tharreau
seront de nouveau derrière le banc des dogs.
L'attaquant
Maxence Auvitu
resigne avec les dogs.
Mont-Blanc
Le gardien américain
Nick Grabko
ne poursuit pas avec les yétis.
Morzine-Avoriaz
Le défenseur
Tom Combaz
portera de nouveau le maillot des pingouins
Nantes
L'attaquant
Benoit Valier
sera de nouveau dans l'effectif des corsaires.
Valenciennes
Le jeune attaquant
Esteban Voiturier
prolonge son bail avec les diables rouges en etant toujours en licence bleue avec Amiens.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Annecy
L'attaquant
Raphaël Papa
signe pour une neuvième saison avec les chevaliers du lac.
Châlons
L'attaquant
Victor Breton
sera toujours la saison prochaine un membre des gaulois.
Luxembourg
.Les attaquants luxembourgeois
Colm Cannon
et
Antoine Thomas
poursuivent avec le tornado.
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