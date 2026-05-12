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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 12 Mai 2026.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 12/05/2026 à 19:02
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Amiens
  • Le jeune attaquant Noa Besson revient chez les gothiques après une saison à Angers.
Bordeaux
  •  L’attaquant canadien Tommy Giroux poursuit l'aventure avec les boxers.
Briançon Cergy-Pontoise
  • Arrivée chez les jokers du défenseur Yoan Salve en provenance de Nice.
Gap Nice  

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Caen
  • Le défenseur Gabriel Lehmann sera toujours à bord du drakkar la saison prochaine.
Cholet Mont-Blanc
  • Le gardien américain Nick Grabko ne poursuit pas avec les yétis.
Morzine-Avoriaz
  • Le défenseur Tom Combaz portera de nouveau le maillot des pingouins
Nantes
  • L'attaquant Benoit Valier sera de nouveau dans l'effectif des corsaires.
Valenciennes
  • Le jeune attaquant Esteban Voiturier prolonge son bail avec les diables rouges en etant toujours en licence bleue avec Amiens.
 
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs

DIVISION 2
Annecy
  • L'attaquant Raphaël Papa signe pour une neuvième saison avec les chevaliers du lac.
Châlons
  • L'attaquant Victor Breton sera toujours la saison prochaine un membre des gaulois.
Luxembourg
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 12 Mai 2026. - Hockey en France
 
 
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