Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 13 Mai 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 13/05/2026 à 19:18
Tweeter
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Gap
Le défenseur
Aurélien Dorey
effectuera un seconde saison sous le maillot des rapaces.
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Caen
L'attaquant tchèque
Radek Vesely
ne sera plus à bord du drakkar la saison prochaine.
Signature de l'attaquant
Romain Carpentier
en provenance de Dunkerque.
Cholet
L'attaquant canadien
Mathieu Tremblay
ne poursuit pas avec les dogs.
Dunkerque
L'attaquant
Romain Carpentier
ne sera plus dans l'effectif des corsaires.
Arrivée de l'attaquant tchèque
Radek Vesely
en provenance de Caen.
Epinal
Signature chez les wildcats de l'attaquant espagnol
Paul Cerda
en provenance de Gap.
Nantes
Le défenseur finlandais
Jesper Henriksson
et l'attaquant finlandais
Tommi Niskanen
quitte la formation des corsaires.
Strasbourg
L'attaquant
Antoine Torres
prolonge son bail avec l'étoile noire.
Valenciennes
L'attaquant
Thomas Vandeputte
ne prolonge pas son bail avec les diables rouges.
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Annecy
Le défenseur finlandais
Jami Tuokkola
et l'attaquant candien
Cam Thomson
quittent les chevaliers du lac.
Dijon
Le défenseur
Romain Neil
ne sera plus dans l'effectif des ducs.
Le défenseur américain
Jake Oblak
, l'attaquant américain
Colton Sipperley
et l'attaquant canadien
Kyle Lightfoot
ne feront plus parti de l'effectif des ducs.
Luxembourg
L'attaquant ukrainien
Dmytro Danylenko
et
Nolan Eriksson
poursuivent avec le tornado.
Le jeune attaquant canadien
Félix Sigouin
rejoint le tornado en provenance du club canadien Montréal Phénix (QJHL).
Montpellier
Après deux finales en deux saisons de présence, le gardien canadien
Michaël Staliadis
quitte les vipers.
Mulhouse
Arrivée en cours de saison le défenseur
Noé Schuchewytsch
quitte les scorpions pour un club de l'éatge supérieur.
Toulouse-Blagnac
Les bélougas signent leur gardien avec le canadien
Charles-Anthony Barbeau
en provenance du club américain du SUNY-Fredonia (NCAA III).
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wÃ¤hlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales