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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 13 Mai 2026.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 13/05/2026 à 19:18
 

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MAGNUS

Gap
  • Le défenseur Aurélien Dorey effectuera un seconde saison sous le maillot des rapaces.
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Caen
  • L'attaquant tchèque Radek Vesely ne sera plus à bord du drakkar la saison prochaine.
  • Signature de l'attaquant Romain Carpentier en provenance de Dunkerque.
Cholet Dunkerque Epinal
  • Signature chez les wildcats de l'attaquant espagnol Paul Cerda en provenance de Gap.
Nantes
Strasbourg
Valenciennes  
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DIVISION 2

Annecy
Dijon
Luxembourg
Montpellier
  • Après deux finales en deux saisons de présence, le gardien canadien Michaël Staliadis quitte les vipers.
Mulhouse
  • Arrivée en cours de saison le défenseur Noé Schuchewytsch quitte les scorpions pour un club de l'éatge supérieur.
Toulouse-Blagnac
  • Les bélougas signent leur gardien avec le canadien Charles-Anthony Barbeau en provenance du club américain du SUNY-Fredonia (NCAA III).
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 13 Mai 2026. - Hockey en France
 
 
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