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Transferts 2026/2027
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 17 Mai 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 17/05/2026 à 19:00
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Amiens
Les gothiques tiennent leur nouveau coach avec l'arrivée du canadien
Bruce Richardson
en provenance du club canadien des Valleyfield Braves (QJHL).
Nice
L'attaquant suédois
Robin Johansson
ne sera pas de retour chez les aigles la saison prochaine.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Cholet
L'attaquant
David Camy-Sarty
effectuera une troisième saison avec le maillot des dogs.
Le jeune attaquant
Ethan Gourbil
sera de retour chez les dogs la saison prochaine.
Mont-Blanc
Le défenseur canadien
Alexandre De Gagné
s'engage avec les yétis pour la prochaine saison.
Morzine-Avoriaz
L'attaquant
Bastien Zago
ne sera plus dans l'effectif des pingouins pour le prochain exercice.
Nantes
L'attaquant
Benoit Valier
prolonge l'aventure avec les corsaires.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Châlons
L'attaquant russe
Tigran Petrosyan
signe pour une seconde saison avec les gaulois.
Le défenseur tchèque
Marek Herda
prolonge pour une seconde saison avec les gaulois.
Luxembourg
L'attaquant
Aurélien Serres
poursuit l'aventure avec le tornado.
le gardien luxembourgeois-finlandais
Jesse Miquel
ne sera plus dans l'effectif du tornado.
Le gardien
Max Kleiber
arrive chez le tornado en provenance d'Anglet U20.
L'attaquant
Quentin Dewolf
prolonge son bail avec le tornado.
L'attaquant
Tanguy Mercier
portera pour une nouvelle saison le maillot du tornado.
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