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Transferts 2026/2027
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 17 Mai 2026.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 17/05/2026 à 19:00
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Amiens
  • Les gothiques tiennent leur nouveau coach avec l'arrivée du canadien Bruce Richardson en provenance du club canadien des Valleyfield Braves (QJHL).
Nice
  • L'attaquant suédois Robin Johansson ne sera pas de retour chez les aigles la saison prochaine.
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Cholet
  • L'attaquant David Camy-Sarty effectuera une troisième saison avec le maillot des dogs.
  • Le jeune attaquant Ethan Gourbil sera de retour chez les dogs la saison prochaine.
Mont-Blanc
  • Le défenseur canadien Alexandre De Gagné s'engage avec les yétis pour la prochaine saison.
Morzine-Avoriaz
  • L'attaquant Bastien Zago ne sera plus dans l'effectif des pingouins pour le prochain exercice.
Nantes
  • L'attaquant Benoit Valier prolonge l'aventure avec les corsaires.
 
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DIVISION 2
Châlons
  • L'attaquant russe Tigran Petrosyan signe pour une seconde saison avec les gaulois.
  • Le défenseur tchèque Marek Herda prolonge pour une seconde saison avec les gaulois.
Luxembourg
  • L'attaquant Aurélien Serres poursuit l'aventure avec le tornado.
  • le gardien luxembourgeois-finlandais Jesse Miquel ne sera plus dans l'effectif du tornado.
  • Le gardien Max Kleiber arrive chez le tornado en provenance d'Anglet U20.
  • L'attaquant Quentin Dewolf prolonge son bail avec le tornado.
  • L'attaquant Tanguy Mercier portera pour une nouvelle saison le maillot du tornado.
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 17 Mai 2026. - Transferts 2026/2027
 
 
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