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Transferts 2026/2027
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 18 Mai 2026.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 18/05/2026 à 19:00
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Anglet
  • L'attaquant Johanes Avonde s'engage avec l'hormadi en provenance de Rouen.
Bordeaux
  • Avec ses 356 matchs en AHL, le centre canadien Félix Girard en provenance de la LNAH s'engage avec les Boxers.
Briançon
  • L'attaquant Sacha De Smitt en provenance de Grenoble rjoint les Diables rouges.
Cergy-Pontoise
  • L'attaquant Louis Petit prolonge son bail avec les jokers.
Chamonix
Gap 
Grenoble
  • L'attaquant Sacha De Smitt quitte l'Isère pour rejoindre  le club de Briançon.
  • Le défenseur Axel Prissaint resigne avec les bruleurs de loups.
Nice  

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Caen
  • L'attaquant russe Ilya Altybarmakyan ne sera plus à bord du drakkar.
  • Le défenseur Nathan Nicoud rejoint la formation des drakkars pour la future saison.
Chambéry Cholet
  • Les dogs signent l'attaquant Axel Tarabusi en provenance de Chamonix.
Dunkerque
  • Le défenseur Pierre Vervoort ne sera plus dans l'effectif des corsaires.
  • Les corsaires enrolent le défenseur Lucas Vilain en provenance de Cholet.
Strasbourg
 
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs

DIVISION 2

Annecy
  • Le défenseur Dorian Rachex poursuit l'aventure avec les chevaliers du lac.
Dijon
  • L'attaquant canadien Xavier Borgia ne sera plus chez les ducs la saison prochaine.
La Roche sur yon
  • Le coach Juraj Ocelka sera toujours à la tête du Hogly pour la prochaine saison.
Montpellier
  • Le gardien Tonin Caubet rejoint les vipers en provenance de Valenciennes.
Roanne
  • Le coach Eric Sarliève sera toujours présent derrière le banc des Renards.
Toulouse-Blagnac
  • L'attaquant canadien Mathieu Tremblay s'engage en faveur des bélougas en provenance de Cholet.
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 18 Mai 2026. - Transferts 2026/2027
 
 
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