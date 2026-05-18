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Transferts 2026/2027
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 18 Mai 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 18/05/2026 à 19:00
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Anglet
L'attaquant
Johanes Avonde
s'engage avec l'hormadi en provenance de Rouen.
Bordeaux
Avec ses 356 matchs en AHL, le centre canadien
Félix Girard
en provenance de la LNAH s'engage avec les Boxers.
Briançon
L'attaquant
Sacha De Smitt
en provenance de Grenoble rjoint les Diables rouges.
Cergy-Pontoise
L'attaquant
Louis Petit
prolonge son bail avec les jokers.
Chamonix
L'attaquant
Axel Tarabusi
quitte les Pionniers
Gap
Les Rapaces de Gap annoncent les départs de
Bryan Ten Braak
et de
Paul Nassivet
.
Grenoble
L'attaquant
Sacha De Smitt
quitte l'Isère pour rejoindre le club de Briançon.
Le défenseur
Axel Prissaint
resigne avec les bruleurs de loups.
Nice
L'attaquant
Loïc Coulaud
prolonge l'aventure avec les aigles.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Caen
L'attaquant russe
Ilya Altybarmakyan
ne sera plus à bord du drakkar.
Le défenseur
Nathan Nicoud
rejoint la formation des drakkars pour la future saison.
Chambéry
Départ des éléphants du défenseur
Nathan Nicoud
.
Cholet
Les dogs signent l'attaquant
Axel Tarabusi
en provenance de Chamonix.
Dunkerque
Le défenseur
Pierre Vervoort
ne sera plus dans l'effectif des corsaires.
Les corsaires enrolent le défenseur
Lucas Vilain
en provenance de Cholet.
Strasbourg
Arrivée à l'étoile noire du défenseur
Noé Schuchewytsch
en provenance de Mulhouse.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Annecy
Le défenseur
Dorian Rachex
poursuit l'aventure avec les chevaliers du lac.
Dijon
L'attaquant canadien
Xavier Borgia
ne sera plus chez les ducs la saison prochaine.
La Roche sur yon
Le coach
Juraj Ocelka
sera toujours à la tête du Hogly pour la prochaine saison.
Montpellier
Le gardien
Tonin Caubet
rejoint les vipers en provenance de Valenciennes.
Roanne
Le coach
Eric Sarliève
sera toujours présent derrière le banc des Renards.
Toulouse-Blagnac
L'attaquant canadien
Mathieu Tremblay
s'engage en faveur des bélougas en provenance de Cholet.
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