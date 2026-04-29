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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 29 Avril 2026.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 29/04/2026 à 22:33
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Amiens Angers Bordeaux
  • Après trois saison en gironde, l'attaquant canadien Mathieu Pompei ne sera plus chez les boxers.
  • Le gardien Alex Dubeau ne sera plus devant le filet des boxers.
Briançon
  • Prolongation chez les diables rouges de l'attaquant Joran Reynaud.
Cergy-Pontoise Gap
  • Les rapaces tiennent leur nouveau coach avec le canadien Rod Aldoff en provenance du club des Chippewa Steel.
Grenoble
  • L'attaquant Adel Koudri ne sera plus dans l'effectif des bruleurs de loups.
Marseille
  • Les spartiates enrolent l'attaquant Adel Koudri qui évoluait à Grenoble.
 

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DIVISION 1

Dunkerque
  • L'attaquant finlandais Matias Sointu ne sera plus sur le bateau des corsaires.
Epinal
  • Le défenseur Rémy Olivier sera toujours membre des wildcats la saison prochaine.
Meudon
  • Les comètes signent le défenseur suédois Axel Abrahamsson pour le prochain exercice en provenance du IF Sundsvall.
Nantes
  • Les corsaires officalisent leur nouveau coach, il s'agit de Franck Spinozzi.
Strasbourg
  • Le défenseur Owen Dugas prolonge l'aventure avec l'étoile noire.
Valenciennes
  • L'attaquant canadien Jarred White ne participera pas au prochain championnat avec les diables rouges.
 
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs

DIVISION 2

Mulhouse
  • Le gardien suédois Nicolas Jona ne sera plus devant le filet des scorpions pour la future saison.
 

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