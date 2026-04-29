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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 29 Avril 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 29/04/2026 à 22:33
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Amiens
Le gardien international
Cléquent Fouquerel
ne poursuit pas avec les gothiques.
Le gardien
Mathis Thirion
s'engage an faveur des gothiques en provenance de Briançon.
Le capitaine
Bastien Maia
ne sera plus dans l'effectif des gothiques.
Arrivée chez les gothiques de l'attaquant
Cédric Di Dio Balasamo
en provenance d'Angers.
Le défenseur
Guillaume Roussel
ne portera plus le maillot des gothiques.
Angers
L'attaquant
Bastien Maia
s'engage avec les ducs en provenance d'Amiens.
L'attaquant
Cédric Di Dio Balsamo
ne sera plus chez les ducs.
L'attaquant canadien
Olivier Archambault
quitte les ducs et rejoint l'Angleterre à Sheffield.
L'attaquant
Noa Besson
quitte les ducs.
L'attaquant suédois
Daniel Viksten
et l'attaquant canadien
Kale Kerbashian
ne porteront plus le maillot des ducs.
Bordeaux
Après trois saison en gironde, l'attaquant canadien
Mathieu Pompei
ne sera plus chez les boxers.
Le gardien
Alex Dubeau
ne sera plus devant le filet des boxers.
Briançon
Prolongation chez les diables rouges de l'attaquant
Joran Reynaud
.
Cergy-Pontoise
Le gardien
Olivier Richard
poursuit avec les jokers.
Gap
Les rapaces tiennent leur nouveau coach avec le canadien
Rod Aldoff
en provenance du club des Chippewa Steel.
Grenoble
L'attaquant
Adel Koudri
ne sera plus dans l'effectif des bruleurs de loups.
Marseille
Les spartiates enrolent l'attaquant
Adel Koudri
qui évoluait à Grenoble.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Dunkerque
L'attaquant finlandais
Matias Sointu
ne sera plus sur le bateau des corsaires.
Epinal
Le défenseur
Rémy Olivier
sera toujours membre des wildcats la saison prochaine.
Meudon
Les comètes signent le défenseur suédois
Axel Abrahamsson
pour le prochain exercice en provenance du IF Sundsvall.
Nantes
Les corsaires officalisent leur nouveau coach, il s'agit de
Franck Spinozzi
.
Strasbourg
Le défenseur
Owen Dugas
prolonge l'aventure avec l'étoile noire.
Valenciennes
L'attaquant canadien
Jarred White
ne participera pas au prochain championnat avec les diables rouges.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Mulhouse
Le gardien suédois
Nicolas Jona
ne sera plus devant le filet des scorpions pour la future saison.
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