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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 15 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 15/07/2026 à 19:40
✍️
Source :
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Amiens
L'attaquant canadien
Cédric Desruisseaux
ne viendra finalement pas défendre les couleurs des gothiques pour raisons personnelles et familiales.
Briançon
Le jeune gardien
Hugo Ferrus
poursuit l'aventure avec les diables rouges.
Marseille
Le défenseur international
Enzo Cantagallo
prolonge pour une seconde saison avec les spartiates.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Strasbourg
Resignature de l'attaquant
Shanouk Boiteau
avec l'étoile noire.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
?
Brest
Les albatros signent l'attaquant russe
Konstantin Lavrenov
en provenance de Montpellier.
Courbevoie
L'attaquant
Roméo Samyn
prolonge pour une nouvelle saison avec les coqs.
Evry/Viry
Arrivée chez les jets du défenseur américain
Steven Ardagna
en provenance du Connecticut Collège.
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