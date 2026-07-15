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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 15 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 15/07/2026 à 19:40 ✍️ Source :
 

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MAGNUS

Amiens
  • L'attaquant canadien Cédric Desruisseaux ne viendra finalement pas défendre les couleurs des gothiques pour raisons personnelles et familiales.
Briançon
  • Le jeune gardien Hugo Ferrus poursuit l'aventure avec les diables rouges.
Marseille
  • Le défenseur international Enzo Cantagallo prolonge pour une seconde saison avec les spartiates.
 

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DIVISION 1

Strasbourg  
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DIVISION 2
?
Brest Courbevoie
  • L'attaquant Roméo Samyn prolonge pour une nouvelle saison avec les coqs.
Evry/Viry
  • Arrivée chez les jets du défenseur américain Steven Ardagna en provenance du Connecticut Collège.
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 15 Juillet 2026. - Transferts 2026/2027
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