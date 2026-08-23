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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 22 & 23 août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 23/08/2026 à 19:00 ✍️ La rédaction / sl Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Chamonix
  • L'attaquant Malo Ville resigne pour une nouvelle saison avec les pionniers.
 

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DIVISION 1

Valence
  • Le défenseur Arnaud Lazzaroni prolonge pour une troisième saison avec les lynx.
 
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DIVISION 2 

Courbevoie Mulhouse
  • Arrivée chez les scorpions du défenseur tchèque Tomas Hanak en provenance du club tchèque du HC Prerov.
Toulon  

DIVISION 3
Asnières
  • Signature chez les castors du défenseur Florian Bertrand en provenance d'Evry/Viry.
Garges-les Gonesse
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 22 & 23 août 2026. - Transferts 2026/2027
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