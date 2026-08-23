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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 22 & 23 août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 23/08/2026 à 19:00
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Chamonix
L'attaquant
Malo Ville
resigne pour une nouvelle saison avec les pionniers.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Valence
Le défenseur
Arnaud Lazzaroni
prolonge pour une troisième saison avec les lynx.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Courbevoie
Le défenseur canadien
Blake Kleiner
ne sera plus chez les coqs.
Mulhouse
Arrivée chez les scorpions du défenseur tchèque
Tomas Hanak
en provenance du club tchèque du HC Prerov.
Toulon
Prolongation chez des boucaniers de l'attaquant
Louis Siraudin
.
DIVISION 3
Asnières
Signature chez les castors du défenseur
Florian Bertrand
en provenance d'Evry/Viry.
Garges-les Gonesse
Arrivée chez les grizzlys de l'attaquant
Thao Martin Jaubert
en provenance de Toulon.
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21/08/2026 à 19:15
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