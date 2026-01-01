Autour du hockey Hockey sur glace - Parahockey : Finale coupe de France lC'est dans la patinoire de Cergy-Pontoise (Aren'ice) que cette nouvelle Ã©dition de la coupe de France va se dÃ©rouler pendant ce premier week-end de Mai. Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl Posté par Hockey Hebdo le 30/04/2026 à 18:27 Tweeter 1er, 2 et 3 mai 2026 à la patinoire Aren’Ice de Cergy-Pontoise. Cet événement désormais incontournable du calendrier national, créé en 2023, réunira 13 équipes de clubs venues de toute la France pour un week-end intense de compétition.



Le tournoi se déroulera dans un format dynamique en 3 contre 3 (plus un gardien de but), sur la largeur de la glace, favorisant le rythme, les duels et le spectacle. Dès le vendredi après-midi, les premières rencontres donneront le ton, avant deux journées complètes de matchs samedi et dimanche.



Ouvert à tous et gratuite , la compétition se veut aussi un moment de partage et de découverte du parahockey, discipline en plein essor. Le public pourra assister à des rencontres engagées, mettant en avant la technicité et la détermination des joueurs.



Les équipes engagées, par ordre alphabétique, sont : Amiens (pour sa première participation à une compétition officielle), Cholet 1 et Cholet 2, Clermont-Ferrand, Cléon, Franconville, Marseille 1 et Marseille 2, Neuilly-sur-Marne 1 et Neuilly-sur-Marne 2, Niort-Poitiers, Rennes et Tours/Romorantin.



Le tenant du titre, Rennes, vainqueur de l’édition 2025 après une finale haletante remportée aux tirs au but (6-5) face à l’entente Cléon-Cherbourg, sera présent pour défendre son trophée. Face à lui, de nombreuses équipes ambitieuses tenteront de s’imposer et d’inscrire leur nom au palmarès.



Durant trois jours, Cergy deviendra ainsi le théâtre du meilleur du parahockey français, dans une ambiance sportive et conviviale.

La Coupe de France de parahockey revient pour une nouvelle édition les. Cet événement désormais incontournable du calendrier national, créé en 2023, réunira 13 équipes de clubs venues de toute la France pour un week-end intense de compétition.Le tournoi se déroulera dans un format dynamique en 3 contre 3 (plus un gardien de but), sur la largeur de la glace, favorisant le rythme, les duels et le spectacle. Dès le vendredi après-midi, les premières rencontres donneront le ton, avant deux journées complètes de matchs samedi et dimanche., la compétition se veut aussi un moment de partage et de découverte du parahockey, discipline en plein essor. Le public pourra assister à des rencontres engagées, mettant en avant la technicité et la détermination des joueurs.Les équipes engagées, par ordre alphabétique, sont : Amiens (pour sa première participation à une compétition officielle), Cholet 1 et Cholet 2, Clermont-Ferrand, Cléon, Franconville, Marseille 1 et Marseille 2, Neuilly-sur-Marne 1 et Neuilly-sur-Marne 2, Niort-Poitiers, Rennes et Tours/Romorantin.Le tenant du titre, Rennes, vainqueur de l’édition 2025 après une finale haletante remportée aux tirs au but (6-5) face à l’entente Cléon-Cherbourg, sera présent pour défendre son trophée. Face à lui, de nombreuses équipes ambitieuses tenteront de s’imposer et d’inscrire leur nom au palmarès.Durant trois jours, Cergy deviendra ainsi le théâtre du meilleur du parahockey français, dans une ambiance sportive et conviviale. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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