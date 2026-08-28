Hockey Hebdo
Division 2 : Roanne (Les Renards) ← Retour
Division 2 : Roanne (Les Renards)
Roanne - Le programme de préparation
Les Foxs disputeront 6 matchs amicaux lors du mois de Septembre, dont 3 à domicile
📅 28/08/2026 à 07:00 ✍️ La rédaction HH - cs Source : Roanne
 

Photo hockey Roanne - Le programme de préparation - Division 2 : Roanne (Les Renards)
Cliquer sur l'image pour accéder au calendrier COMPLET

Photo hockey Roanne - Le programme de préparation - Division 2 : Roanne (Les Renards)

 
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
← Actualité précédente PREPARATION - Programme de Toulon 25/08/2026 à 19:00 Actualité suivante → Vaujany - Programme de PREPARATION 01/09/2026 à 07:15
Réactions (0)
Aucune réaction pour le moment.