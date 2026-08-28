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Division 2 : Roanne (Les Renards)
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Division 2 : Roanne (Les Renards)
Roanne - Le programme de préparation
Les Foxs disputeront 6 matchs amicaux lors du mois de Septembre, dont 3 à domicile
📅 28/08/2026 à 07:00
✍️ La rédaction HH - cs
Source : Roanne
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