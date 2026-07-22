Ligue Magnus ← Retour Ligue Magnus Rouen signe son coach Moins d'un semaine aprs le dpart de son coach le staff a nomm ric Landry comme entraneur principal des Dragons de Rouen.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 22 JUILLET 2026

Rouen, le 22 juillet 2026 – Les Dragons de Rouen sont heureux d'annoncer la nomination d'

Originaire de Gatineau (Québec),

Son parcours l'a ensuite conduit en Europe, où il s'est imposé dans plusieurs championnats de référence. Il a notamment évolué en Suisse avec Lausanne HC, le HC Bâle et le HC Ambrì-Piotta, avant de rejoindre la KHL sous les couleurs du Dynamo Moscou puis de l'Atlant Mytishchi. Cette carrière internationale lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie des différentes cultures de jeu et des exigences du hockey de haut niveau.

À l'issue de sa carrière de joueur en 2012,

accompagner la progression des joueurs.

Son arrivée à Rouen marque une nouvelle étape dans le projet sportif des Dragons. Son expérience internationale, sa connaissance du hockey européen et nord-américain ainsi que sa vision moderne du jeu constituent de précieux atouts pour accompagner les ambitions du club.



Éric Landry, Nouveau Head Coach du RHE 76

“Je suis très heureux de rejoindre les Dragons de Rouen. C’est un privilège d’intégrer un club aussi ambitieux, avec une histoire remarquable et une véritable culture de la victoire. Le projet du club m’a rapidement convaincu et je suis fier de faire partie de cette nouvelle aventure. J’ai hâte de rencontrer les joueurs, le personnel de l’équipe ainsi que les partisans, reconnus pour leur passion et l’ambiance incroyable qu’ils créent à chaque match.

À très bientôt !”



Charles Roche, Vice-Président du RHE 76

“Nous sommes très heureux d’accueillir Éric au sein des Dragons de Rouen. Dès nos premiers échanges, nous avons été séduits par son leadership, sa vision et sa volonté de s’investir pleinement dans notre projet. Nous partageons également des valeurs communes, notamment l’exigence, l’esprit d’équipe et l’ambition, qui ont naturellement renforcé notre conviction qu’il était la personne idéale pour rejoindre notre organisation.

Son parcours, d’abord comme joueur puis comme entraîneur, avec des expériences au plus haut niveau en NHL, en KHL et en National League, constitueront un véritable atout pour les Dragons.

Nous sommes convaincus qu’il s’intégrera rapidement au groupe et qu’il jouera un rôle important dans la poursuite de nos ambitions.”



Marc-André Thinel, Manager Général du RHE 76

“Je suis très heureux d’accueillir Éric parmi nous. C’est une opportunité à laquelle je ne m’attendais pas. Je connais Éric depuis de nombreuses années, puisque nous avons joué ensemble pendant deux saisons en AHL. C’était un immense travailleur, doté d’un grand talent. J’ai énormément appris à ses côtés durant cette période. Je n’ai entendu que des retours très positifs sur son travail d’entraîneur, que ce soit en LHJMQ ou en Suisse. C’est quelqu’un qui est à l’écoute de son staff, et je suis convaincu qu’il saura parfaitement guider notre équipe. Avec Csaba, Fabrice et Hubert, notre mission sera de l’accompagner au mieux dans son

adaptation et de l’aider à découvrir les spécificités du championnat français. J’ai vraiment hâte de travailler avec lui."



Fabrice Lhenry, Directeur Sportif du RHE 76

“Je suis très heureux d’accueillir Éric au sein des Dragons de Rouen. Son parcours, riche d’expériences en Junior Majeur, en Swiss League et en National League, a retenu toute notre attention. Au-delà de son expérience, c’est sa philosophie de jeu, son exigence, son leadership et sa motivation à contribuer au succès de notre organisation qui nous ont convaincus. Nous sommes persuadés qu’il saura rapidement s’intégrer à l’identité des Dragons et accompagner notre groupe dans la poursuite de nos ambitions.

Bienvenue à Rouen, Éric !”



Les Dragons de Rouen souhaitent la bienvenue à Éric Landry et lui adressent tous leurs voeux de réussite pour cette nouvelle aventure.



Rouen, le 22 juillet 2026 – Les Dragons de Rouen sont heureux d'annoncer la nomination d' Éric Landry au poste d'entraîneur principal de l'équipe professionnelle. Fort d'une riche expérience acquise au plus haut niveau du hockey mondial, aussi bien comme joueur que comme entraîneur, le technicien québécois prend les rênes de l'équipe avec l'ambition de poursuivre le développement sportif du club.Originaire de Gatineau (Québec), Éric Landry a construit une carrière de joueur de près de vingt ans au plus haut niveau. Centre reconnu pour son intelligence de jeu, son sens du collectif et son leadership, il a disputé 68 rencontres en NHL sous les couleurs des Flames de Calgary et des Canadiens de Montréal.Son parcours l'a ensuite conduit en Europe, où il s'est imposé dans plusieurs championnats de référence. Il a notamment évolué en Suisse avec Lausanne HC, le HC Bâle et le HC Ambrì-Piotta, avant de rejoindre la KHL sous les couleurs du Dynamo Moscou puis de l'Atlant Mytishchi. Cette carrière internationale lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie des différentes cultures de jeu et des exigences du hockey de haut niveau.À l'issue de sa carrière de joueur en 2012, Éric Landry se tourne rapidement vers le coaching. Il débute derrière le banc du HC Ascona avant de revenir au Canada pour prendre la tête des Olympiques de Gatineau en LHJMQ. Il poursuit ensuite son parcours en Suisse, où il occupe plusieurs fonctions d'entraîneur, notamment au sein du HC Ambrì-Piotta, développant une identité de jeu exigeante et une forte capacité àaccompagner la progression des joueurs.Son arrivée à Rouen marque une nouvelle étape dans le projet sportif des Dragons. Son expérience internationale, sa connaissance du hockey européen et nord-américain ainsi que sa vision moderne du jeu constituent de précieux atouts pour accompagner les ambitions du club.“Je suis très heureux de rejoindre les Dragons de Rouen. C’est un privilège d’intégrer un club aussi ambitieux, avec une histoire remarquable et une véritable culture de la victoire. Le projet du club m’a rapidement convaincu et je suis fier de faire partie de cette nouvelle aventure. J’ai hâte de rencontrer les joueurs, le personnel de l’équipe ainsi que les partisans, reconnus pour leur passion et l’ambiance incroyable qu’ils créent à chaque match.À très bientôt !”“Nous sommes très heureux d’accueillir Éric au sein des Dragons de Rouen. Dès nos premiers échanges, nous avons été séduits par son leadership, sa vision et sa volonté de s’investir pleinement dans notre projet. Nous partageons également des valeurs communes, notamment l’exigence, l’esprit d’équipe et l’ambition, qui ont naturellement renforcé notre conviction qu’il était la personne idéale pour rejoindre notre organisation.Son parcours, d’abord comme joueur puis comme entraîneur, avec des expériences au plus haut niveau en NHL, en KHL et en National League, constitueront un véritable atout pour les Dragons.Nous sommes convaincus qu’il s’intégrera rapidement au groupe et qu’il jouera un rôle important dans la poursuite de nos ambitions.”“Je suis très heureux d’accueillir Éric parmi nous. C’est une opportunité à laquelle je ne m’attendais pas. Je connais Éric depuis de nombreuses années, puisque nous avons joué ensemble pendant deux saisons en AHL. C’était un immense travailleur, doté d’un grand talent. J’ai énormément appris à ses côtés durant cette période. Je n’ai entendu que des retours très positifs sur son travail d’entraîneur, que ce soit en LHJMQ ou en Suisse. C’est quelqu’un qui est à l’écoute de son staff, et je suis convaincu qu’il saura parfaitement guider notre équipe. Avec Csaba, Fabrice et Hubert, notre mission sera de l’accompagner au mieux dans sonadaptation et de l’aider à découvrir les spécificités du championnat français. J’ai vraiment hâte de travailler avec lui."“Je suis très heureux d’accueillir Éric au sein des Dragons de Rouen. Son parcours, riche d’expériences en Junior Majeur, en Swiss League et en National League, a retenu toute notre attention. Au-delà de son expérience, c’est sa philosophie de jeu, son exigence, son leadership et sa motivation à contribuer au succès de notre organisation qui nous ont convaincus. Nous sommes persuadés qu’il saura rapidement s’intégrer à l’identité des Dragons et accompagner notre groupe dans la poursuite de nos ambitions.Bienvenue à Rouen, Éric !”Les Dragons de Rouen souhaitent la bienvenue à Éric Landry et lui adressent tous leurs voeux de réussite pour cette nouvelle aventure. © 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. ← Actualité précédente Chamonix confirme son STAFF 21/07/2026 à 18:45

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