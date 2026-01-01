Bratislava : 2-7 (1-1)



TASR Le Slovan remporte triomphalement le match 2 et égalise Nitra -: 2-7 (1-1) Nitra large vainqueur du premier match tente de doubler la mise avant de se déplacer dans la capitale. Le Slovan doit remettre les pendules et espérer soutirer une victoire à l'extérieur. Le premier tiers est disputé mais bascule en deux minutes. Takáč et Jendek marquent en ce laps de temps et assurent une belle avance aux visiteurs. Celle-ci s'accroît encore à l'ultime minute du tiers grâce à Peterek qui donne déjà un troisième but d'avance. Dès la reprise, Buček réduit le score et redonne un peu d'espoir au public. Une crosse hautre nitréenne donne un avantage numérique pendant quatre minutes. Le powerplay de Bratislava se montre particulièrement efficace avec deux nouveaux buts. Nitra est assommé et profite également d'une suppériorité dans la dernière minute pour revenir à trois buts d'écart. Il faudra charbonner au dernier tiers pour tenter de reverser la tendance.

Le Slovan est pénalisé en début de dernier tiers, mais non seulement il tient mais Takáč breake et marque le sixième but et son deuxième du match. Rien ne va plus pour Nitra, un ultime powerplay en fin de partie permet à Královič de marquer une fois encore.

Le Slovan durement battu au premier match s'est repris avec brio, égalise la finale et récupère l'avantage de la glace, une belle démonstration et une cinglante réplique à la veille. Nitra à l'inverse a été très durement battue et devra se ressaisir mais cette fois à l'extérieur (jeudi et vendredi) pour tenter de reprendre les devants.