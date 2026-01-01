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Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Fin des barrages
 
Trenčín termine les barrages avec un logique succès
 
Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 25/04/2026 à 21:39
Trenčín - Skalica : 6-3

Photo hockey Tipsport Liga : Fin des barrages - Tipsport Liga
Photographe : Petr Rehak
Trenčín termine par un succès logique contre Skalica

 
Logiquement le Dukla Trenčín a terminé à domicile par un succès contre Skalica pour terminer assez nettement en tête des barrages. La partie démarrait fort avec un but dans la première minute de jeu, les visiteurs égalisent puis les deux équipes se neutralisent encore avec un nouveau but de part et d'autres. En fin de période il ne faut que 15 secondes à Švec et Bukarts pour marquer et donner une double avance décisive au club de l'armée. Dès la reprise Sachkov permet de recoller. Trenčín frappe encore deux fois avant la sirène. Le dernier tiers est verrouillé et le score ne bouge plus. 

 

Classement barrages :
  1. Dukla Trenčín : 28 pts
  2. HC Prešov : 24 pts
  3. HC 19 Humenné : 14 pts
  4. HK Skalica : 6 pts
 
 
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