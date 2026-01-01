Trenčín



Photographe : Petr Rehak Trenčín termine par un succès logique contre Skalica - Skalica : 6-3

Logiquement le Dukla Trenčín a terminé à domicile par un succès contre Skalica pour terminer assez nettement en tête des barrages. La partie démarrait fort avec un but dans la première minute de jeu, les visiteurs égalisent puis les deux équipes se neutralisent encore avec un nouveau but de part et d'autres. En fin de période il ne faut que 15 secondes à Švec et Bukarts pour marquer et donner une double avance décisive au club de l'armée. Dès la reprise Sachkov permet de recoller. Trenčín frappe encore deux fois avant la sirène. Le dernier tiers est verrouillé et le score ne bouge plus.





Classement barrages : Dukla Trenčín : 28 pts HC Prešov : 24 pts HC 19 Humenné : 14 pts HK Skalica : 6 pts