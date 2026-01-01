Nitra : 2-5 (3-3)



TASR Nitra remporte le match 6 et égalise la série Bratislava -: 2-5 (3-3) Le Slovan a échoué à convertir sa première balle de match mais de retour à domicile il espère enfin décrocher la couronne. Nitra s'est bien relancé et reste en vie, il lui faut encore l'emporter pour espérer la tenue d'un septième match décisif à domicile.

La partie démarre très bien pour les locaux, il bénéficient d'entrée d'un jeu de puissance et Marcinko ouvre les compteurs. Ils sont à leur tour pénalisés assez vite et Čederle égalise lui aussi en suppériorité numérique. Le Slovan domine outrageusement le jeu mais ne peut repasser devant, en toute fin de deuxième période Buček donne l'avantage aux visiteurs complètement contre le cours du jeu.

Au début du dernier tiers, Vitaloš double l'avance de Nitra qui respire un peu. Bratislava accélère encore et pousse de toutes ses forces, logiquement les locaux reviennent. L'inévitable Dmowski rapproche le score. Mais en fin de match Buček redonne le large aux Nitréens. Rien ne va plus pour les locaux qui sortent leur gardien et encaissent un ultime but en cage vide.

Nitra parvient à sauver une deuxième balle de match et arrache la tenue d'un septième match dans la finale, qui sera en plus à domicile. Nouvelle occasion perdue pour le Slovan qui s'incline en ayant largement dominé, maintenant que l'avantage de la glace est perdu et le mojo aussi, il faudra renverser des montagnes pour revenir dans la série.