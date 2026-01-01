Nitra - Bratislava : 5-3 (2-3)



TASR Nitra reste en course en remportant un match renversant - Bratislava : 5-3 (2-3) Bratislava après trois victoires de suite dans la finale est aux portes du titre suprême mais il faut encore l'emporter à l'extérieur. Nitra au pied du mur devra l'emporter coûte que coûte pour continuer la série. Devant ses partisans le Corgoň aura un net avantage.

La partie démarre d'ailleurs sur les chapeaux de roues pour les locaux. Jackson ouvre le score après à peine 45 secondes de jeu. Nitra force sur un powerplay, le joueur de Bratislava est à peine revenu que Chrenko double la mise. En fin de période, Paulovič ajoute un troisième but, la messe semble déjà dite. Le deuxième tiers est houleux, Nitra qui se croit à l'abri tombe dans la facilité et joue des coudes. Královič peut ainsi débloquer le compteur du Slovan en suppériorité. C'est également en powerplay en toute fin de période que Pecararo rapproche le score.

Le Corgoň s'inquiète mais souffre au dernier tiers face à un Slovan ressuscité. Dmowski égalise dans un silence glacial. Bratislava continue son effort et Marcinko dans la confusion donne l'avantage aux visiteurs mais le but est annulé après visionnage de la vidéo pour un contact sur le portier local. En fin de tiers, le Slovan est pénalisé. A moins d'une minute du terme, Lacka redonne l'avantage à Nitra dans une immense clameur. Bratislava sort son gardien pour tenter de revenir, encore. Mais Paulovič marque dans la cage vide pour annuler la première balle de match.

Nitra revient un peu dans la finale mais devra l'emporter mardi dans la capitale slovaque pour rester en course pour le titre.