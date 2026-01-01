Bratislava - Nitra : 4-2 (2-1)

Humenné -

Prešov : 8-5

TASR Le Slovan et Kiviaho résistent à Nitra au match 3

Les deux finalistes après une large victoire chacun sont à égalité avant les deux matchs dans la capitale. Le Slovan a profité de son incroyable public pour prendre les devants dans la finale. Nitra avait pourtant ouvert le score en powerplay mais en une minute les locaux ont renversé la tendance avec deux buts signés Acolatse et Maier. Les visiteurs forcent au tiers médiant et Lacka égalise logiquement. Dès la reprise du dernier tiers, Nitra est sanctionné et Šimun remet Bratislava devant. Les visiteurs dominent sans partage la fin de match mais Kiviaho héroïque et sa défense font le ménage pour tenir le score. Dmowski contre fait un énorme effort pour conserver le palet et retrouve Varga qui marque en cage vide pour assurer la victoire locale.

Le HC 19 termine le barrage sur une tonitruante victoire face à une équipe de Prešov visiblement peu concentrée et déjà en vacances, ayant fait tourné son effectif avec un tout jeune gardien par exemple. Vrábeľ a fait le show avec quatre points inscrits. Avec dix points de retard, Humenné ne pourra pas disputer la saison prochaine au plus haut niveau et restera en Tipos SHL. Prešov déjà sauvé termine quand même sur une mauvaise note et devra largement remanier son effectif l'année prochaine pour s'éviter une saison aussi épouvantable que celle qui vient de s'écouler.

Classement barrages :