Bratislava - Nitra : 4-3 TAB (3-1)



Photographe : Martin Baumann pour TASR Le Slovan est tout près du titre - Nitra : 4-3 TAB (3-1) Vainqueur dans la douleur du match 3, Bratislava mène la finale et espère doubler son avance toujours à domicile. Nitra n'a pas le choix et doit l'emporter pour égaliser sous peine de se retrouver au bord du ravin.

Le premier tiers est de qualité, le Slovan domine légèrement le jeu mais les vannes restent fermées et le score intact. Dès la reprise du deuxième vingt, Lawrence ouvre le score pour le Corgoň en powerplay. Le Slovan renverse rapidement la tendance et Takáč ne tarde pas à égaliser. Nitra fait le jeu dans ce deuxième vingt et repasse devant en infériorité numérique par Lacka.

Bratislava ne panique pas et poussé par son public égalise assez vite au dernier tiers grâce à Elson. Une joie de courte durée, Nitra repart dans l'autre sens et moins de deux minutes plus tard Lawrence remet les siens devant pour son deuxième but du match. Les aigles retournent au charbon et pressent mais le temps file. Nitra sous pression est pénalisé, Varga égalise en powerplay.

Il faut disputer une prolongation pour la première fois de la finale. Le Corgoň domine l'overtime mais ne parvient pas à déjouer Janus. Après vingt minutes sans but il faut donc jouer des tirs au but. Passolt marque le premier puis plus personne ne trouve de faille. Sur le cinquième et dernier tir, Takáč égalise et laisse le Slovan dans le coup. A la huitième tentative, Královič marque, Lawrence est déjoué par Janus.

Bratislava l'emporte et se place à un succès du titre. Nitra se retrouve au pied du mur, il faudra à tout prix gagner dimanche à domicile sous peine de perdre une deuxième finale de suite.

