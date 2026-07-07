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TOURNOI HCMP - Septembre 2026
Tournois U13 et U15 Pralognan La Vanoise
📅 07/07/2026 à 17:45 ✍️ Source :
Photo hockey TOURNOI HCMP - Septembre 2026 - Hockey Mineur : Courchevel-Mribel-Pralognan (Les Bouquetins)
 

MAX 8 ÉQUIPES - 8 MATCHS À JOUER 
 

U13 - 5 et 6 Sept. 
Pralognan La Vanoise

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U15 - 12 et 13 Sept.
Pralognan La Vanoise

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Photo hockey TOURNOI HCMP - Septembre 2026 - Hockey Mineur : Courchevel-Mribel-Pralognan (Les Bouquetins)
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