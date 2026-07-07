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TOURNOI HCMP - Septembre 2026
Tournois U13 et U15 Pralognan La Vanoise
📅 07/07/2026 à 17:45
✍️
Source :
MAX 8 ÉQUIPES - 8 MATCHS À JOUER
U13 - 5 et 6 Sept.
Pralognan La Vanoise
TOUTES LES INFOS (cliquer)
U15 - 12 et 13 Sept.
Pralognan La Vanoise
TOUTES LES INFOS (cliquer)
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30/06/2026 à 18:05
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