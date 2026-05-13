Julien Guimard nommé directeur sportif
|CrÃ©dit photo Emmanuel Chiarelli
Une nouvelle étape majeure dans le développement du club, engagé dans un projet ambitieux autour de son équipe de Division 1 et de son hockey mineur.
«â€¯Je suis très fier et motivé de devenir le directeur sportif du Valenciennes Hainaut Hockey Club. C'est un nouveau défi qui me tient particulièrement à cœur, avec l'envie d'apporter mon expérience, mon expertise et de nouvelles méthodes de travailâ€¯», déclare Julien Guimard. Après deux saisons au sein du centre de formation professionnel d'Amiens Hockey Élite, il entend mettre son savoirâ€‘faire au service du projet valenciennois.
Un rôle tourné vers la D1... mais pas seulement
Si sa mission principale concernera l'équipe de Division 1, Julien Guimard affirme d'emblée sa volonté de s'investir pleinement dans le développement du hockey mineur
, un axe qu'il considère comme essentiel : «â€¯Le développement des jeunes joueurs est primordial pour l'avenir d'un club.â€¯»
Il travaillera en étroite collaboration avec les entraîneurs déjà en place, notamment Louis Mundubeltz
et Sébastien Fronty
, afin de renforcer la cohérence sportive, partager des méthodes de travail et accompagner la progression des jeunes.
Former, structurer, faire grandir
Le nouveau directeur sportif souhaite offrir aux jeunes joueurs un environnement encore plus propice à la progression, au travail et au plaisir de jouer. L'objectif est clair : permettre à terme à plusieurs jeunes formés au club d'intégrer l'équipe de D1
et de représenter fièrement les couleurs valenciennoises.
Une étape clé dans le projet du club
Avec cette nomination, le Valenciennes Hainaut Hockey Club confirme sa volonté de structurer durablement son projet sportif, en misant à la fois sur la performance de son équipe première et sur la formation des générations futures.
|CrÃ©dit photo Emmanuel Chiarelli