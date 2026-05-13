Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 1 : Valenciennes (Les Diables Rouges) Hockey sur glace - Valenciennes - J. Guimard nommÃ© directeur sportif Le Valenciennes Hainaut Hockey Club officialise aujourd'hui la nomination de Julien Guimard au poste de directeur sportif. Source : Presse diables Rouges La rÃ©daction / cs Posté par Hockey Hebdo le 13/05/2026 à 06:45 Tweeter

Julien Guimard nommé directeur sportif CrÃ©dit photo Emmanuel Chiarelli Une nouvelle étape majeure dans le développement du club, engagé dans un projet ambitieux autour de son équipe de Division 1 et de son hockey mineur.

«â€¯Je suis très fier et motivé de devenir le directeur sportif du Valenciennes Hainaut Hockey Club. C'est un nouveau défi qui me tient particulièrement à cœur, avec l'envie d'apporter mon expérience, mon expertise et de nouvelles méthodes de travailâ€¯», déclare Julien Guimard. Après deux saisons au sein du centre de formation professionnel d'Amiens Hockey Élite, il entend mettre son savoirâ€‘faire au service du projet valenciennois. Un rôle tourné vers la D1... mais pas seulement Si sa mission principale concernera l'équipe de Division 1, Julien Guimard affirme d'emblée sa volonté de s'investir pleinement dans le développement du hockey mineur, un axe qu'il considère comme essentiel : «â€¯Le développement des jeunes joueurs est primordial pour l'avenir d'un club.â€¯»

Il travaillera en étroite collaboration avec les entraîneurs déjà en place, notamment Louis Mundubeltz et Sébastien Fronty, afin de renforcer la cohérence sportive, partager des méthodes de travail et accompagner la progression des jeunes. Former, structurer, faire grandir Le nouveau directeur sportif souhaite offrir aux jeunes joueurs un environnement encore plus propice à la progression, au travail et au plaisir de jouer. L'objectif est clair : permettre à terme à plusieurs jeunes formés au club d'intégrer l'équipe de D1 et de représenter fièrement les couleurs valenciennoises. Une étape clé dans le projet du club Avec cette nomination, le Valenciennes Hainaut Hockey Club confirme sa volonté de structurer durablement son projet sportif, en misant à la fois sur la performance de son équipe première et sur la formation des générations futures.





CrÃ©dit photo Emmanuel Chiarelli Une nouvelle étape majeure dans le développement du club, engagé dans un projet ambitieux autour de son équipe de Division 1 et de son hockey mineur.«â€¯Je suis très fier et motivé de devenir le directeur sportif du Valenciennes Hainaut Hockey Club. C'est un nouveau défi qui me tient particulièrement à cœur, avec l'envie d'apporter mon expérience, mon expertise et de nouvelles méthodes de travailâ€¯», déclare Julien Guimard. Après deux saisons au sein du centre de formation professionnel d'Amiens Hockey Élite, il entend mettre son savoirâ€‘faire au service du projet valenciennois.Si sa mission principale concernera l'équipe de Division 1, Julien Guimard affirme d'emblée sa volonté de s'investir pleinement dans le, un axe qu'il considère comme essentiel : «â€¯Le développement des jeunes joueurs est primordial pour l'avenir d'un club.â€¯»Il travaillera en étroite collaboration avec les entraîneurs déjà en place, notammentet, afin de renforcer la cohérence sportive, partager des méthodes de travail et accompagner la progression des jeunes.Le nouveau directeur sportif souhaite offrir aux jeunes joueurs un environnement encore plus propice à la progression, au travail et au plaisir de jouer. L'objectif est clair :et de représenter fièrement les couleurs valenciennoises.Avec cette nomination, le Valenciennes Hainaut Hockey Club confirme sa volonté de structurer durablement son projet sportif, en misant à la fois sur la performance de son équipe première et sur la formation des générations futures. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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