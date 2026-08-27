 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos   fb   instagram   youtube   twitter   RSS
 
 
Hockey Mineur : Villard-de-Lans (Les Ours) ← Retour
Hockey Mineur : Villard-de-Lans (Les Ours)
Villard - Stage TOUSSAINT - U9 à U11
La section Mineur des Ours de Villard de lans organisent un stage U9 à U11 du 19 au 23 octobre 2026
📅 27/08/2026 à 18:29 ✍️ La rédaction HH - cs Source : Villard de Lans /jz
Photo hockey Villard - Stage TOUSSAINT - U9 à U11 - Hockey Mineur : Villard-de-Lans (Les Ours)
TOUTES LES INFOS en cliquant sur l'image


Photo hockey Villard - Stage TOUSSAINT - U9 à U11 - Hockey Mineur : Villard-de-Lans (Les Ours)
TOUTES LES INFOS en cliquant sur l'image
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Réactions (0)
Aucune réaction pour le moment.
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales
 