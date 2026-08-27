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Hockey Mineur : Villard-de-Lans (Les Ours)
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Hockey Mineur : Villard-de-Lans (Les Ours)
Villard - Stage TOUSSAINT - U9 à U11
La section Mineur des Ours de Villard de lans organisent un stage U9 à U11 du 19 au 23 octobre 2026
📅 27/08/2026 à 18:29
✍️ La rédaction HH - cs
Source : Villard de Lans /jz
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