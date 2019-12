Hockey sur glace - : Genève vs Davos 3 - 2 (0-1 0-0 2-1 1-0) Après prolongation Le 17/12/2019 Centre sportif des Vernets, Les Acacias [ Genève ] [ Davos ] Genève évite Davos Grenats et Davosiens se sont affrontés ce mardi soir, pour le compte de la 29e journée de National League. Centre sportif des Vernets, Les Acacias, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Julien Druvent le 18/12/2019 à 15:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



5815 spectateurs Arbitres : Daniel Stricker, Pascal Hungerbühler et Marc-Henri Progin, Steve Dreyfus Buts :

Genève :

Davos : Pénalités 5x2' contre Genève 4x2' contre Davos



C'est après 2:50 qu'Andres Ambühl offre le 0-1 et ce sera l'unique but des 42:23 premières minutes de jeu. Marco Miranda viendra égaliser et tout s'accélère. Perttu Lindgren redonne l'avantage aux Grisons et Noah Rod profite d'un avantage numérique à 6 contre 5 pour envoyer le 2-2, aidé par Tanner Richard et Arnaud Jacquemet. Finalement, à 3 contre 3, c'est le trio Tommy Wingels-Henrik Tömmernes-Daniel Winnik qui définissent l'attribution des 2 points.



Si l'on peut parler de défaite (1 point) pour Davos, il n'en reste pas moins que ces deux formations occupent les deux dernières marches du podium. Ambühl & co s'en iront à Zug. Rod et ses coéquipiers seront à la Vaudoise Aréna, pour le dernier derby lémanique de l'année 2019. Il y a 2 jours, le HC Davos venait de se qualifier pour la finale de la Coupe de Suisse ( galerie photos ), face à Rapperswil-Jona et les hommes de Christian Wohlwend sont à nouveau sur la route et sont venus jouer des coudes aux Vernets. Genève, pour sa part, a vaincu Bienne ( galerie photos ), la semaine passée.C'est après 2:50 qu'offre le 0-1 et ce sera l'unique but des 42:23 premières minutes de jeu.viendra égaliser et tout s'accélère.redonne l'avantage aux Grisons etprofite d'un avantage numérique à 6 contre 5 pour envoyer le 2-2, aidé par Tanner Richard et Arnaud Jacquemet. Finalement, à 3 contre 3, c'est le trio-Henrik Tömmernes-Daniel Winnik qui définissent l'attribution des 2 points.Si l'on peut parler de défaite (1 point) pour Davos, il n'en reste pas moins que ces deux formations occupent les deux dernières marches du podium. Ambühl & co s'en iront à Zug. Rod et ses coéquipiers seront à la Vaudoise Aréna, pour le dernier derby lémanique de l'année 2019. © 2019 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







