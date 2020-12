Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lausanne vs Genève 2 - 3 (0-1 1-1 1-1) Le 04/12/2020 Vaudoise aréna, Prilly [ Lausanne ] [ Genève ] La bonne manière de Fehr Galerie photo du premier derby lémanique de la saison 2020-2021 (en championnat régulier) entre le Lausanne HC - Genève-Servette HC. Vaudoise aréna, Prilly, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 05/12/2020 à 14:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1 spectateurs Arbitres : Marc Wiegand, Thomas Urban et David Obwegeser, Nathy Burgy Buts :

Lausanne :

Genève : Pénalités 1x2' contre Lausanne 3x2' contre Genève



Yves Seira La technique de L. Omark (à droite), combinée au fin nez d'E. Fehr ont garantit la victoire des Aigles Après avoir écarté Lausanne de la Coupe de Suisse (



C'est le coup d'oeil de Daniel Winnik qui offre le premier et second but du match par Eric Fehr (0-1;07:12, 0-2;24:37). La première fois à l'arrondi gauche de Tobias Stephan, la seconde, plein axe en milieu de zone offensive. La situation va se renverser quelque peu et Lukas Frick trouve Floran Douay (1-2;28:24), en décallant Gauthier Descloux.



Un penalty manqué de Joël Vermin (38:45) aurait pu donner l'avantage au GSHC. Trop pressé de tirer, Stephan n'a pas de mal à repousser. Denis Malgin (2-2;48:23) égalise avant la 50e minute, croché par Simon Le Coultre. Tout reste à faire pour les deux équipes. Celui qui n'avait plus marqué depuis... un match, après avoir trouvé le poteau gauche du portier lausannois, Linus Omark (2-3;56:11) inscrit la troisième réussite genevoise. Le Suédois, très attendu en Suisse depuis son départ en 2013 (



Le podium de NL est toujours à portée de main de Genève-Servette et ses trois points acquis l'en rapproche. Les Grenats, nouveaux quatrièmes, iront défier ce dimanche les SCL Tigers. Les hommes de Craig McTavish, de leur côté, auront rendez-vous mardi, à Lausanne, avec le SC Bern. Les actuels seconds sont à un petit point de la 1ère place. Après avoir écarté Lausanne de la Coupe de Suisse ( lire ici ) aux Vernets, l'équipe visiteuse Genève-Servette revient à la Vaudoise aréna, depuis le 20 décembre 2019. Jusqu'ici, les Grenats n'ont affronté que des équipes tessinoises ou alémaniques, en saison régulière. La semaine passée, Lausanne s'est offert deux victoires contre Fribourg 6 à 1 (à la maison, galerie photos ) et 1-2 (à la BCF Arena). Genève de son côté, est allé perdre 2-0 à Lugano, et gagner 1-0 aux Vernets. face à Rapperswil.C'est le coup d'oeil de Daniel Winnik qui offre le premier et second but du match par(0-1;07:12, 0-2;24:37). La première fois à l'arrondi gauche de Tobias Stephan, la seconde, plein axe en milieu de zone offensive. La situation va se renverser quelque peu et Lukas Frick trouve(1-2;28:24), en décallant Gauthier Descloux.Un penalty manqué de Joël Vermin (38:45) aurait pu donner l'avantage au GSHC. Trop pressé de tirer, Stephan n'a pas de mal à repousser.(2-2;48:23) égalise avant la 50e minute, croché par Simon Le Coultre. Tout reste à faire pour les deux équipes. Celui qui n'avait plus marqué depuis... un match, après avoir trouvé le poteau gauche du portier lausannois,(2-3;56:11) inscrit la troisième réussite genevoise. Le Suédois, très attendu en Suisse depuis son départ en 2013 ( lire ici ) refait parler par ses compétences conserve son casque de Top Scorer (20 pts).Le podium de NL est toujours à portée de main de Genève-Servette et ses trois points acquis l'en rapproche. Les Grenats, nouveaux quatrièmes, iront défier ce dimanche les SCL Tigers. Les hommes de Craig McTavish, de leur côté, auront rendez-vous mardi, à Lausanne, avec le SC Bern. Les actuels seconds sont à un petit point de la 1ère place.







