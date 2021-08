Hockey sur glace - : Lausanne vs Rouen 3 - 1 (0-0 1-0 2-1) Le 22/08/2021 Patinoire communale, Yverdon-les-Bains [ Lausanne ] [ Rouen ] Coupe des Bains 2021: Lausanne prend la mesure du Dragon Le Lausanne HC et les Dragons de Rouen se sont rencontrés dans le cadre de la Coupe des Bains, édition 2021, dimanche. Patinoire communale, Yverdon-les-Bains, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 24/08/2021 à 13:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



503 spectateurs Arbitres : Cédric Borga, Lukas Kohlmüller et Dominik Altmann, Dario Fuchs Buts :

Lausanne :

Rouen : Pénalités 2x2' contre Lausanne 1x2' contre Rouen PROLOGUE

La région du Nord-Vaudois retrouve du hockey sur glace. Pour le compte de la Coupe des Bains 2021, la patinoire commune d'Yverdon-les-Bains accueille le Lausanne HC et les Dragons de Rouen ! Ce tournoi permet à Lausanne, Fribourg, Genève, Bienne, Pardubice et Krefeld de se préparer entre Yverdon-les-Bains, Bienne et la région genevoise (



Pour sa préparation, Rouen (



Lausanne, de son côté s'est mis en jambe face à plusieurs équipes: Zug, Mannheim, Lugano Genève (

Dragons de Rouen: Pintaric/Duquenne; Guimond, Dorion, Yeo, Flood C, Salve, Cantagallo, Gueurif; Bedin, Tessier, Gilbert, Lamperier, Guttig, Vigners, Reynaud, Caron, Nesa, Hervé, Leborgne, Tomasino

Yves Fivaz / FYN-Project Le LHC a été beaucoup plus dangereux en zone offensive Durant plus de 30 minutes, les deux formations se sont jaugées, avant que Justin Krüger et Lausanne ne prennent les devants (1-0;38e). Le léger avantage lausannois a eu raison en début de T3, par Josh Jooris (2-0;43e). Défensivement, les Vaudois ont été plus resserrés que les Normands, trouvant même plusieurs issues sur les deux infériorités numériques du match (32e et 58e). Sur l'attaque, Loïc Lamperier (2-1;53e), Anthony Guttig et David Gilbert ont été les plus efficients et impactants. En face, Josh Jooris, Christoph Bertschy (3-1;60e), Jiri Sekac, Damien Riat, Philip Varone ont pu faire parler leurs individualités. Chez les gardiens, Rouen a mis à plusieurs reprises Tobias Stephan et Kevin Pasche à contribution, sans pour autant faire trembler les filets. Matija Pintaric - déjà aligné face à Fribourg-Gottéron - s'est fait plusieurs frayeurs, mais le vaillant portier slovène est resté très confiant pour lui-même et ses défenseurs. Ses réflexes et sa vision du jeu sont restés ses atouts principaux face aux Lausannois.

Gardiens partants

Lausanne HC : Tobias Stephan

Dragons de Rouen : Matia Pintaric



Résumé des buts

1er tiers

-



2e tiers

29:54 LHC Changement de gardien, Kevin Pasche remplace Tobias Stephan

37:31 LHC 1-0 ROU par Justin Krüger (Philip Varone, Christophe Bertschy), en égalité numérique



3e tiers

42:21 LHC 2-0 ROU par Josh Jooris (Aurélien Marti), en égalité numérique

52:54 LHC 2-1 ROU par Loïc Lamperier (Anthony Guttig), en égalité numérique

