Hockey sur glace - : Nice vs Briançon
2
-
1
Le 22/08/2025
Patinoire Jean Bouin de Nice
[
Nice
]
[
Briançon
]
Nice s'impose à domicile face à Briançon
Retour PHOTOS de la rencontre préparatoire à la saison 2025-2026 qui a vue les Aigles de Nice s'imposer à domicile face aux Diables rouges de Briançon.
Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo
Photographe © Patrick Giaume le 23/08/2025 à 18:50
FICHE TECHNIQUE
Buts
:
Nice :
Briançon :
30 PHOTOS
Photographe : © Patrick Giaume
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe : © Patrick Giaume
Photographe : © Patrick Giaume
Photographe : © Patrick Giaume
Photographe : © Patrick Giaume
