Hockey sur glace - : Slovaquie (SVK) vs Suisse (SUI) 2 - 1 (0-0 2-1 0-0 ) Le 21/01/2020 Vaudoise Aréna, Prilly [ Slovaquie (SVK) ] [ Suisse (SUI) ] Slovensko en bronze ! Parcours photographique sur la victoire de la République slovaque sur la Confédération helvétique, au match pour la médaille de bronze des Jeux olympiques de la Jeunesse d'hiver 2020. Vaudoise Aréna, Prilly, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 21/01/2020 à 19:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Elizaveta Kolchina, Hollie Neenan et Anastasiia Kurashova, Philippa Wheeler Buts :

Slovakia :

Switzerland : Pénalités 5x1:30 contre Slovakia 4x1:30 contre Switzerland



Pour atteindre cette médaille de bronze, la Suisse n'avait battu que la République tchèque ( galerie photos ) et s'était fait avoir par le Japon et la Suède, alors que la Slovaquie avait fait face à la Suède ( en ouverture ) et à l'Allemagne. En semis, les filles slovaques ont capitulé face au Japon.Après un tiers largement à l'avantage des "visiteuses", c'est la Suisse qui ouvre la marque grâce à(18:38) et se fait surprendre par l'égalisation à 25:28, des mains de, laissée par la défense. De même à la minute 26:51, la Slovaquie double son score en avantage numérique, par Les jeunes suissesses se sont butées à la Slovaquie, et les filles en Bleus ont pris le bronze !







