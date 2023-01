Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Coupe de France - Finale : Gap vs Grenoble 2 - 3 (1-0 1-1 0-2) Le 29/01/2023 Accor Arena Paris [ Gap ] [ Grenoble ] Grenoble renoue avec la Coupe De France. Gap ‘’reçoit’’ Grenoble à l’Accor Arena de Paris Bercy pour cette finale de Coupe De France, une première entre ces 2 clubs qui sont pourtant des habitués. Depuis le retour de cette compétition en 2004, avantage Grenoble qui en 5 finales en a remporté 3 alors que Gap a échoué lors de ses 2 tentatives. Comme en 2020 lors de la dernière édition à Bercy le public a répondu présent avec 13877 personnes dont 700 grenoblois et encore plus de gapençais. Ces derniers auront mis une énorme ambiance tout au long de la rencontre et remporté le match des tribunes. Accor Arena Paris, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 29/01/2023 à 22:48 Tweeter FICHE TECHNIQUE



13878 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Dehaen assistés de MM. Douchy et Goncalves Buts :

Gap : 05.34 Fabien Bourgeois (ass Romain Gutierrez et Eetu Paasovaara) ; 23.13 Eetu Paasovaara

Grenoble : ; 34.56 Aurelien Dair (ass Nicolas Deschamps et Markus Poukkula) ; 48.46 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps) ; 49.12 Markus Poukkula (ass Joël Champagne et Nicolas Deschamps) Pénalités 14 minutes contre Gap 10 minutes contre Grenoble





Junca, un des meilleurs gardiens français, perd sa crosse dès la première action grenobloise heureusement sans conséquence. Les isérois mettent la pression et Deschamps lance en premier. Rohat, toujours aussi rapide, part en contre mais son centre ne trouve pas preneur et le jeu bascule à nouveau devant la cage de Junca. Contre toute attente Gap va ouvrir le score sur sa première installation en zone offensive. Gutierrez sert Bourgeois dans le slot pour un tir à mi-hauteur qui fait mouche [1-0 / 5’34’’]. Gap entre dans son match et conteste le palet au grenoblois en étant bien souvent en premier dessus mais n’arrivant pas à exploiter leurs possessions. Le premier jeu de puissance est pour les Brûleurs De Loups à mi tiers dont l’unité spéciale, bien en place, trouve de bons lancers par Hardy, Champagne ou encore Fleury sans parvenir à égaliser. La cage pas très stable est encore déplacée involontairement par Junca qui se voit pénalisé à son tour sans conséquence pour les Rapaces qui défendent bien et tuent cette infériorité. Junca ne laisse aucun rebond sur un lancer surpuissant de Crinon alors qu’Hardy commet une faute offensive et laisse les siens à 4 pour le seul jeu de puissance du tiers pour les hauts-alpins (16e). Stepanek doit être attentif car Gap est en place mais les tirs ne semblent pas cadrés. Le tiers se termine sur un faux rythme qui n’offre rien de bien passionnant. Gap, insolent de réussite avec 1 tir, 1 but dans ce tiers est bien heureux de rentrer au vestiaire avec cet avantage où Junca aura repoussé la grosse dizaine de tirs grenoblois.



photo: Jean-Christophe Salomé



Le deuxième tiers démarre encore à pleine vitesse pour Grenoble mais une fois de plus Junca sort une belle jambière sur le missile d’Hardy. La combinaison entre Fabre, Fleury et Deschamps n’aura pas plus de succès. Grenoble continue sa domination stérile, et les tirs ne sont pas tous cadrés non plus. Paasovaara, fraîchement arrivé de Nice, part en contre, cadre mais Stepanek a bougé la cage sur son appui. Les zébrés font appel à l’arbitre vidéo et le but est fort justement validé [2-0 / 23’13’’]. Les Rapaces sont d’une redoutable efficacité car ils n’ont cadré que 2 ou 3 fois maxi à ce moment-là ! De retour à l’œuvre en zone offensive, Fleury sert Fabre qui même en s’y prenant à deux fois ne trompe pas la vigilance de Junca vraiment très en forme ce soir. Alors que les esprits s’échauffent peu à peu, c’est une finale il ne faut pas l’oublier, dans les tribunes on n’entend que les chants des Gapençais. Rouhiainen empêche un contre de Gap et va s’asseoir pour 2 minutes, imités par Langlais sur le contre de Fleury laissant les deux équipes à 4 contre 4 suivi d’un court moment en supériorité pour Grenoble sans conséquence au score. Les Gapençais semblent sereins, ils mènent alors qu’ils sont dominés et se présentent peu devant le portier isérois. Les pénalités s’enchainent pour un jeu à 4 contre 4 puis 20’’ à 4 contre 3 pour Grenoble où Hardy fait tinter la transversale. Ce dernier lance à nouveau au retour des premiers pénalisés, Aurélien Dair dévie ne laissant qucune chance à Junca [2-1 / 34’56’’]. Le but redonne des ailes aux Grenoblois qui n’en manquaient déjà pas. Cependant la mobilité des Rapaces perturbe leur jeu. Au combat façon judoka devant la cage, Aurélien Dair retombe mal sur le genou et sort en boitillant sans conséquence au final. En fin de tiers Fabre part en contre et se prend les pieds dans sa crosse, il enchaine les maladresses dans cette rencontre alors qu’il est irréprochable en général. Gap garde son avance au tableau d’affichage dans un tiers plus équilibré.

photo: Jean-Christophe Salomé

Il reste 20 minutes aux Bruleurs De Loups qui s’installent encore en zone offensive laissant quelques contres à Gap qui n’arrivent pas au bout mis à part un lancer en angle très fermé de Faure. Un nouveau contre pousse Lamarche à la faute, Langlais n’arrive pas à tromper Stepanek sur le jeu de puissance qui s’en suit. Fabre part en contre mais échoue face à Junca toujours solide. Le jeu va d’un but à l’autre alors que Grenoble évolue avec un joueur de moins. Thillet n’est pas loin de redonner 2 buts d’avance aux siens mais Stepanek veille. Courte phase au complet, A. Dair se fait faucher. Le jeu de puissance est bien installé mais le carré défensif de Gap est efficace et ne laisse que peu de fenêtre de tir. Sur une remise en jeu Gap se fait rappeler à l’ordre par 2 fois, la règle est appliquée et ils se retrouvent à 3 pour défendre. Fleury en profite pour marquer [2-2 / 48’46’’] imité 30 secondes plus tard par Poukkula sur un beau travail de Champagne et Deschamps [2-3 / 49’12’’]. Grenoble prend les commandes au tableau d’affichage pour la première fois du match, on entend enfin les supporters grenoblois, très vite couverts à nouveau par la ferveur des partisans des Rapaces. Assommés mais pas vaincus, les Gapençais tentent d’installer leur jeu mais l’échec avant grenoblois est efficace et les sorties de zones difficiles. Treille offre la possibilité aux hauts-alpins d’évoluer en supériorité numérique mais la défense est solide et seul Bourgeois trouve un angle de tir qui ne trompe pas Stepanek. Un temps mort à 2 minutes de la fin permet à Gap d’aligner un 6e joueurs de champs mais la défense des Brûleurs De Loups est intraitable et enchaine les dégagements interdits. Malgré quelques petites frayeurs, les Grenoblois sortent vainqueurs de ce duel.



Après une longue domination fertile et une insolente réussite Gapençaise, les Grenoblois ont réussis à renverser le match en moins d’une minute. Leurs jeux de puissance auront été salvateurs même si certains pourront critiquer la décision arbitrale offrant le jeu à 5 contre 3 et donc l’égalisation. Ce n’est que l’application de la règle tout comme le but de Gap sur cage bougée, on ne peut donc pas crier au scandale. Gap poussé par ses fervents supporters aura lutté jusqu’au bout mais n’aura pas eu plus de chance d’arracher l’égalisation et échoue une 3e fois en Finale. Les Brûleurs De Loups après plusieurs saisons éliminés prématurément de cette compétition qui est comme chaque année un de leurs objectifs l’a enfin atteint et peut porter cette coupe au nouveau design. Tout un symbole que cette nouvelle coupe représentant le trophée Pete Liliberté soit dans les mains grenobloises !

photo: Jean-Christophe Salomé © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur