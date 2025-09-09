Accueil
Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje
Extraliga tchèque : Le calendrier 2025-2026
Suivez tous les résultats de la Tipsport Extraliga ledního hokeje pour la saison 2025-2026
Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo
Philippe Rouinssard le 09/09/2025 à 17:58
Mardi 9 septembre 2025
České Budějovice -
Praha
: 2-3
Mercredi 10 septembre
Třinec - Olomouc :
Karlovy Vary - Vítkovice :
Kladno - Mladá Boleslav :
Brno - Litvínov :
Liberec - Plzeň :
Pardubice - Mountfield HK :
Vendredi 12 septembre
Litvínov - Karlovy Vary :
Mladá Boleslav - Brno :
Vítkovice - Kladno :
Liberec - Pardubice :
Mountfield HK - České Budějovice :
Olomouc - Plzeň :
Praha - Třinec :
Dimanche 14 septembre
Karlovy Vary - Olomouc :
Kladno - Mountfield HK :
Plzeň - České Budějovice :
Brno - Praha :
Pardubice - Mladá Boleslav :
Třinec - Liberec :
Litvínov - Vítkovice :
Mardi 16 septembre
České Budějovice - Pardubice :
Brno - Vítkovice :
Mladá Boleslav - Třinec :
Liberec - Litvínov :
Mountfield HK - Plzeň :
Olomouc - Kladno :
Praha - Karlovy Vary :
Vendredi 19 septembre
Třinec - Plzeň :
Litvínov - Praha :
Vítkovice - Mladá Boleslav :
Karlovy Vary - Mountfield HK :
Kladno - České Budějovice :
Brno - Liberec :
Pardubice - Olomouc :
Dimanche 21 septembre
Liberec - Kladno :
Mladá Boleslav - Karlovy Vary :
Mountfield HK - Brno :
Vítkovice - Praha :
Plzeň - Pardubice :
České Budějovice - Třinec :
Olomouc - Litvínov :
Mardi 23 septembre
Třinec - Mountfield HK :
Litvínov - Mladá Boleslav :
Vítkovice - Liberec :
Karlovy Vary - České Budějovice :
Kladno - Pardubice :
Brno - Plzeň :
Praha - Olomouc :
Vendredi 26 septembre
České Budějovice - Brno :
Mladá Boleslav - Praha :
Plzeň - Kladno :
Liberec - Karlovy Vary :
Mountfield HK - Litvínov :
Olomouc - Vítkovice :
Pardubice - Třinec :
Dimanche 28 septembre
Karlovy Vary - Plzeň :
Praha - Liberec :
Vítkovice - Mountfield HK :
Brno - Pardubice :
Olomouc - Mladá Boleslav :
Třinec - Kladno :
Litvínov - České Budějovice :
Mardi 30 septembre
Třinec - Brno :
České Budějovice - Vítkovice :
Plzeň - Praha:
Kladno - Karlovy Vary :
Liberec - Mladá Boleslav :
Mountfield HK - Olomouc :
Pardubice - Litvínov :
Vendredi 3 octobre
Třinec - Vítkovice :
Litvínov - Plzeň :
Mladá Boleslav - České Budějovice :
Karlovy Vary - Pardubice :
Brno - Kladno :
Olomouc - Liberec :
Praha - Mountfield HK :
Dimanche 5 octobre
Kladno - Praha :
Mountfield HK - Liberec :
Plzeň - Mladá Boleslav :
České Budějovice - Olomouc :
Brno - Karlovy Vary :
Pardubice - Vítkovice :
Třinec - Litvínov :
Vendredi 10 octobre
Litvínov - Kladno :
Mladá Boleslav - Mountfield HK :
Vítkovice - Plzeň :
Karlovy Vary - Třinec :
Liberec - České Budějovice :
Olomouc - Brno :
Praha - Pardubice :
Dimanche 12 octobre
Mladá Boleslav - Kladno :
Mountfield HK - Pardubice :
Praha - České Budějovice :
Vítkovice - Karlovy Vary :
Plzeň - Liberec :
Olomouc - Třinec :
Litvínov - Brno :
Vendredi 17 octobre
Třinec - Praha :
Plzeň - Olomouc :
Karlovy Vary - Litvínov :
Kladno - Vítkovice :
Brno - Mladá Boleslav :
Pardubice - Liberec :
Dimanche 19 octobre
Liberec - Třinec :
Mladá Boleslav - Pardubice :
Mountfield HK - Kladno :
Praha - Brno :
Vítkovice - Litvínov :
České Budějovice - Plzeň :
Olomouc - Karlovy Vary :
Mardi 21 octobre
České Budějovice - Mountfield HK :
Vendredi 24 octobre
Třinec - Mladá Boleslav :
Litvínov - Liberec :
Plzeň - Mountfield HK :
Karlovy Vary - Praha :
Kladno - Olomouc :
Brno - Vítkovice :
Pardubice - České Budějovice :
Dimanche 26 octobre
Liberec - Brno :
Mladá Boleslav - Vítkovice :
Mountfield HK - Karlovy Vary :
Praha - Litvínov :
Plzeň - Třinec :
České Budějovice - Kladno :
Olomouc - Pardubice :
Mardi 28 octobre
Litvínov - Olomouc :
Karlovy Vary - Mladá Boleslav :
Kladno - Liberec :
Vítkovice - Praha :
Brno - Mountfield HK :
Pardubice - Plzeň :
Třinec - České Budějovice:
Vendredi 31 octobre
České Budějovice - Karlovy Vary :
Mladá Boleslav - Litvínov :
Plzeň - Brno :
Liberec - Vítkovice :
Mountfield HK - Třinec :
Olomouc - Praha :
Pardubice - Kladno :
Dimanche 2 novembre
Třinec - Pardubice :
Litvínov - Mountfield HK :
Karlovy Vary - Liberec :
Kladno - Plzeň :
Praha - Mladá Boleslav :
Vítkovice - Olomouc :
Brno - České Budějovice :
Vendredi 14 novembre
České Budějovice - Litvínov :
Mladá Boleslav - Olomouc :
Plzeň - Karlovy Vary :
Kladno - Třinec :
Liberec - Praha :
Mountfield HK - Vítkovice :
Pardubice - Brno :
Dimanche 16 novembre
Litvínov - Pardubice :
Karlovy Vary - Kladno :
Mladá Boleslav - Liberec :
Praha - Plzeň :
Vítkovice - České Budějovice :
Brno - Třinec :
Olomouc - Mountfield HK :
Vendredi 21 novembre
Vítkovice - Třinec :
České Budějovice - Mladá Boleslav :
Plzeň - Litvínov :
Kladno - Brno :
Liberec - Olomouc :
Mountfield HK - Praha :
Pardubice - Karlovy Vary :
Dimanche 23 novembre
Litvínov - Třinec :
Karlovy Vary - Brno :
Liberec - Mountfield HK :
Mladá Boleslav - Plzeň :
Praha - Kladno :
Vítkovice - Pardubice :
Olomouc - České Budějovice :
Mardi 25 novembre
Třinec - Karlovy Vary :
České Budějovice - Liberec :
Plzeň - Vítkovice :
Kladno - Litvínov :
Brno - Olomouc :
Mountfield HK - Mladá Boleslav :
Pardubice - Praha :
Vendredi 28 novembre
České Budějovice - Praha :
Třinec - Olomouc :
Plzeň - Liberec :
Karlovy Vary - Vítkovice :
Kladno - Mladá Boleslav :
Brno - Litvínov :
Pardubice - Mountfield HK :
Dimanche 30 novembre
Litvínov - Karlovy Vary :
Liberec - Pardubice :
Mladá Boleslav - Brno :
Mountfield HK - České Budějovice :
Praha - Třinec :
Vítkovice - Kladno :
Olomouc - Plzeň :
Vendredi 5 décembre
Třinec - Liberec :
Litvínov - Vítkovice :
Plzeň - České Budějovice :
Karlovy Vary - Olomouc :
Kladno - Mountfield HK :
Brno - Praha :
Pardubice - Mladá Boleslav :
Dimanche 7 décembre
Liberec - Litvínov :
Mladá Boleslav - Třinec:
Mountfield HK - Plzeň :
Praha - Karlovy Vary :
Vítkovice - Brno :
České Budějovice - Pardubice :
Olomouc - Kladno :
Vendredi 19 décembre
Třinec - Plzeň :
Litvínov - Praha :
Vítkovice - Mladá Boleslav :
Karlovy Vary - Mountfield HK :
Kladno - České Budějovice :
Brno - Liberec :
Pardubice - Olomouc :
Dimanche 21 décembre
Liberec - Kladno :
Mladá Boleslav - Karlovy Vary :
Mountfield HK - Brno :
Praha - Vítkovice:
Plzeň - Pardubice :
České Budějovice - Třinec :
Olomouc - Litvínov :
Mardi 23 décembre
Třinec - Mountfield HK :
Litvínov - Mladá Boleslav :
Vítkovice - Liberec :
Karlovy Vary - České Budějovice :
Kladno - Pardubice :
Brno - Plzeň :
Praha - Olomouc :
Vendredi 26 décembre
Liberec - Karlovy Vary :
Mountfield HK - Litvínov :
Plzeň - Kladno :
České Budějovice - Brno :
Olomouc - Vítkovice :
Pardubice - Třinec :
Dimanche 28 décembre
Třinec - Kladno :
Litvínov - České Budějovice :
Karlovy Vary - Plzeň :
Vítkovice - Mounbtfield HK :
Brno - Pardubice :
Olomouc - Mladá Boleslav :
Mardi 30 décembre
Třinec - Brno :
České Budějovice - Vítkovice :
Kladno - Karlovy Vary :
Liberec - Mladá Boleslav :
Mountfield HK - Olomouc :
Pardubice - Litvínov :
Vendredi 2 janvier 2026
Litvínov - Plzeň :
Mladá Boleslav - České Budějovice :
Vítkovice - Třinec :
Karlovy Vary - Pardubice :
Brno - Kladno :
Olomouc - Liberec :
Praha - Mountfield HK :
Dimanche 4 janvier
Třinec - Litvínov :
Kladno - Praha :
Mountfield HK - Liberec :
Plzeň - Mladá Boleslav :
České Budějovice - Olomouc :
Brno - Karlovy Vary :
Pardubice - Vítkovice :
Mardi 6 janvier
Litvínov - Kladno :
Mladá Boleslav - Mountfield HK :
Vítkovice - Plzeň :
Karlovy Vary - Třinec :
Liberec - České Budějovice :
Olomouc - Brno :
Praha - Pardubice :
Vendredi 9 janvier
Litvínov - Brno :
Mladá Boleslav - Kladno :
Vítkovice - Karlovy Vary :
Liberec - Plzeň :
Mountfield HK - Pardubice :
Olomouc - Třinec :
Praha - České Budějovice :
Dimanche 11 janvier
Třinec - Praha :
Karlovy Vary - Litvínov :
Kladno - Vítkovice :
Plzeň - Olomouc :
České Budějovice - Mountfield HK :
Brno - Mladá Boleslav :
Pardubice - Liberec :
Vendredi 16 janvier
České Budějovice - Plzeň :
Mladá Boleslav - Pardubice :
Vítkovice - Litvínov :
Liberec - Třinec :
Mountfield HK - Kladno :
Olomouc - Karlovy Vary :
Praha - Brno :
Dimanche 18 janvier
Třinec - Mladá Boleslav :
Litvínov - Liberec :
Karlovy Vary - Praha :
Kladno - Olomouc :
Plzeň - Mountfield HK :
Brno - Vítkovice :
Pardubice - České Budějovice :
Vendredi 23 janvier
České Budějovice - Kladno :
Mladá Boleslav - Vítkovice :
Plzeň - Třinec :
Liberec - Brno :
Mountfield HK - Karlovy Vary :
Olomouc - Pardubice :
Praha - Litvínov :
Dimanche 25 janvier
Třinec - České Budějovice :
Litvínov - Olomouc :
Karlovy Vary - Mladá Boleslav :
Kladno - Liberec :
Vítkovice - Praha :
Brno - Mountfield HK :
Pardubice - Plzeň :
Mardi 27 janvier
České Budějovice - Karlovy Vary :
Mladá Boleslav - Litvínov :
Plzeň - Brno :
Liberec - Vítkovice :
Mountfield HK - Třinec:
Olomouc - Praha :
Pardubice - Kladno :
Jeudi 29 janvier
Třinec - Pardubice :
Litvínov - Mountfield HK :
Vítkovice - Olomouc :
Karlovy Vary - Liberec :
Kladno - Plzeň :
Brno - České Budějovice :
Praha - Mladá Boleslav :
Mercredi 25 février
České Budějovice - Litvínov :
Mladá Boleslav - Olomouc :
Plzeň - Karlovy Vary :
Kladno - Třinec :
Liberec - Praha :
Mountfield HK - Vítkovice :
Pardubice - Brno :
Vendredi 27 février
Litvínov - Pardubice :
Mladá Boleslav - Liberec :
Vítkovice - České Budějovice :
Kalovy Vary - Kladno :
Brno - Třinec :
Olomouc - Mountfield HK :
Praha - Plzeň :
Dimanche 1er mars
Třinec - Vítkovice :
Kladno - Brno :
Liberec - Olomouc :
Mountfield HK - Praha :
Plzeň - Litvínov :
České Budějovice - Mladá Boleslav :
Pardubice - Karlovy Vary :
Mercredi 4 mars
Karlovy Vary - Brno :
Liberec - Mountfield HK :
Litvínov - Třinec :
Mladá Boleslav - Plzeň :
Olomouc - České Budějovice :
Praha - Kladno :
Vítkovice - Pardubice :
Vendredi 6 mars
České Budějovice - Liberec :
Kladno - Litvínov :
Brno - Olomouc :
Mountfield HK - Mladá Boleslav :
Praha - Pardubice :
Plzeň - Vítkovice :
Třinec - Karlovy Vary :
