 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje
Extraliga tchèque : Le calendrier 2025-2026
 
Suivez tous les résultats de la Tipsport Extraliga ledního hokeje pour la saison 2025-2026
 
Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 09/09/2025 à 17:58
  
 


Mardi 9 septembre 2025

České Budějovice - Praha : 2-3

Mercredi 10 septembre

Třinec - Olomouc : 
Karlovy Vary - Vítkovice :
Kladno - Mladá Boleslav :
Brno - Litvínov :
Liberec - Plzeň : 
Pardubice - Mountfield HK : 

Vendredi 12 septembre

Litvínov - Karlovy Vary :
Mladá Boleslav - Brno :
Vítkovice - Kladno :
Liberec - Pardubice :
Mountfield HK - České Budějovice :
Olomouc - Plzeň :
Praha - Třinec :

Dimanche 14 septembre

Karlovy Vary - Olomouc :
Kladno - Mountfield HK :
Plzeň - České Budějovice :
Brno - Praha :
Pardubice - Mladá Boleslav :
Třinec - Liberec :
Litvínov - Vítkovice :

Mardi 16 septembre

České Budějovice - Pardubice :
Brno - Vítkovice :
Mladá Boleslav - Třinec :
Liberec - Litvínov :
Mountfield HK - Plzeň :
Olomouc - Kladno :
Praha - Karlovy Vary :

Vendredi 19 septembre

Třinec - Plzeň :
Litvínov - Praha :
Vítkovice - Mladá Boleslav :
Karlovy Vary - Mountfield HK :
Kladno - České Budějovice :
Brno - Liberec :
Pardubice - Olomouc :

Dimanche 21 septembre

Liberec - Kladno :
Mladá Boleslav - Karlovy Vary :
Mountfield HK - Brno :
Vítkovice - Praha :
Plzeň - Pardubice :
České Budějovice - Třinec :
Olomouc - Litvínov :

Mardi 23 septembre

Třinec - Mountfield HK :
Litvínov - Mladá Boleslav :
Vítkovice - Liberec :
Karlovy Vary - České Budějovice :
Kladno - Pardubice :
Brno - Plzeň :
Praha - Olomouc :

Vendredi 26 septembre

České Budějovice - Brno :
Mladá Boleslav - Praha :
Plzeň - Kladno :
Liberec - Karlovy Vary :
Mountfield HK - Litvínov :
Olomouc - Vítkovice :
Pardubice - Třinec :

Dimanche 28 septembre

Karlovy Vary - Plzeň :
Praha - Liberec :
Vítkovice - Mountfield HK :
Brno - Pardubice :
Olomouc - Mladá Boleslav :
Třinec - Kladno :
Litvínov - České Budějovice :

Mardi 30 septembre

Třinec - Brno :
České Budějovice - Vítkovice :
Plzeň - Praha:
Kladno - Karlovy Vary :
Liberec - Mladá Boleslav :
Mountfield HK - Olomouc :
Pardubice - Litvínov :

Vendredi 3 octobre

Třinec - Vítkovice :
Litvínov - Plzeň :
Mladá Boleslav - České Budějovice :
Karlovy Vary - Pardubice :
Brno - Kladno :
Olomouc - Liberec :
Praha - Mountfield HK :

Dimanche 5 octobre

Kladno - Praha :
Mountfield HK - Liberec :
Plzeň - Mladá Boleslav :
České Budějovice - Olomouc :
Brno - Karlovy Vary :
Pardubice - Vítkovice :
Třinec - Litvínov :

Vendredi 10 octobre

Litvínov - Kladno :
Mladá Boleslav - Mountfield HK :
Vítkovice - Plzeň :
Karlovy Vary - Třinec :
Liberec - České Budějovice :
Olomouc - Brno :
Praha - Pardubice :

Dimanche 12 octobre

Mladá Boleslav - Kladno :
Mountfield HK - Pardubice :
Praha - České Budějovice :
Vítkovice - Karlovy Vary :
Plzeň - Liberec :
Olomouc - Třinec :
Litvínov - Brno :

Vendredi 17 octobre

Třinec - Praha :
Plzeň - Olomouc :
Karlovy Vary - Litvínov :
Kladno - Vítkovice :
Brno - Mladá Boleslav :
Pardubice - Liberec :

Dimanche 19 octobre

Liberec - Třinec :
Mladá Boleslav - Pardubice :
Mountfield HK - Kladno :
Praha - Brno :
Vítkovice - Litvínov :
České Budějovice - Plzeň :
Olomouc - Karlovy Vary :

Mardi 21 octobre

České Budějovice - Mountfield HK :

Vendredi 24 octobre

Třinec - Mladá Boleslav :
Litvínov - Liberec :
Plzeň - Mountfield HK :
Karlovy Vary - Praha :
Kladno - Olomouc : 
Brno - Vítkovice :
Pardubice - České Budějovice :

Dimanche 26 octobre

Liberec - Brno :
Mladá Boleslav - Vítkovice :
Mountfield HK - Karlovy Vary :
Praha - Litvínov :
Plzeň - Třinec :
České Budějovice - Kladno : 
Olomouc - Pardubice : 

Mardi 28 octobre

Litvínov - Olomouc : 
Karlovy Vary - Mladá Boleslav :
Kladno - Liberec : 
Vítkovice - Praha : 
Brno - Mountfield HK : 
Pardubice - Plzeň :
Třinec - České Budějovice:

Vendredi 31 octobre

České Budějovice - Karlovy Vary : 
Mladá Boleslav - Litvínov :
Plzeň - Brno : 
Liberec - Vítkovice :
Mountfield HK - Třinec :
Olomouc - Praha : 
Pardubice - Kladno : 

Dimanche 2 novembre

Třinec - Pardubice : 
Litvínov - Mountfield HK : 
Karlovy Vary - Liberec : 
Kladno - Plzeň :
Praha - Mladá Boleslav :
Vítkovice - Olomouc : 
Brno - České Budějovice :

Vendredi 14 novembre

České Budějovice - Litvínov :
Mladá Boleslav - Olomouc : 
Plzeň - Karlovy Vary :
Kladno - Třinec :
Liberec - Praha : 
Mountfield HK - Vítkovice :
Pardubice - Brno : 

Dimanche 16 novembre

Litvínov - Pardubice : 
Karlovy Vary - Kladno : 
Mladá Boleslav - Liberec : 
Praha - Plzeň :
Vítkovice - České Budějovice :
Brno - Třinec :
Olomouc - Mountfield HK : 

Vendredi 21 novembre

Vítkovice - Třinec :
České Budějovice - Mladá Boleslav :
Plzeň - Litvínov :
Kladno - Brno : 
Liberec - Olomouc : 
Mountfield HK - Praha : 
Pardubice - Karlovy Vary : 

Dimanche 23 novembre

Litvínov - Třinec :
Karlovy Vary - Brno : 
Liberec - Mountfield HK : 
Mladá Boleslav - Plzeň :
Praha - Kladno : 
Vítkovice - Pardubice : 
Olomouc - České Budějovice :

Mardi 25 novembre

Třinec - Karlovy Vary :
České Budějovice - Liberec : 
Plzeň - Vítkovice :
Kladno - Litvínov :
Brno - Olomouc :
Mountfield HK - Mladá Boleslav :
Pardubice - Praha : 

Vendredi 28 novembre

České Budějovice - Praha : 
Třinec - Olomouc :
Plzeň - Liberec :
Karlovy Vary - Vítkovice :
Kladno - Mladá Boleslav :
Brno - Litvínov :
Pardubice - Mountfield HK : 

Dimanche 30 novembre

Litvínov - Karlovy Vary : 
Liberec - Pardubice : 
Mladá Boleslav - Brno :
Mountfield HK - České Budějovice :
Praha - Třinec :
Vítkovice - Kladno : 
Olomouc - Plzeň :

Vendredi 5 décembre

Třinec - Liberec : 
Litvínov - Vítkovice :
Plzeň - České Budějovice :
Karlovy Vary - Olomouc : 
Kladno - Mountfield HK : 
Brno - Praha :
Pardubice - Mladá Boleslav :

Dimanche 7 décembre

Liberec - Litvínov :
Mladá Boleslav - Třinec:
Mountfield HK - Plzeň :
Praha - Karlovy Vary :
Vítkovice - Brno :
České Budějovice - Pardubice : 
Olomouc - Kladno :

Vendredi 19 décembre

Třinec - Plzeň :
Litvínov - Praha :
Vítkovice - Mladá Boleslav :
Karlovy Vary - Mountfield HK : 
Kladno - České Budějovice :
Brno - Liberec :
Pardubice - Olomouc : 

Dimanche 21 décembre

Liberec - Kladno : 
Mladá Boleslav - Karlovy Vary : 
Mountfield HK - Brno : 
Praha - Vítkovice:
Plzeň - Pardubice : 
České Budějovice - Třinec :
Olomouc - Litvínov :

Mardi 23 décembre

Třinec - Mountfield HK : 
Litvínov - Mladá Boleslav :
Vítkovice - Liberec : 
Karlovy Vary - České Budějovice :
Kladno - Pardubice : 
Brno - Plzeň :
Praha - Olomouc :

Vendredi 26 décembre

Liberec - Karlovy Vary : 
Mountfield HK - Litvínov :
Plzeň - Kladno :
České Budějovice - Brno :
Olomouc - Vítkovice :
Pardubice - Třinec :

Dimanche 28 décembre

Třinec - Kladno :
Litvínov - České Budějovice :
Karlovy Vary - Plzeň :
Vítkovice - Mounbtfield HK : 
Brno - Pardubice : 
Olomouc - Mladá Boleslav :

Mardi 30 décembre

Třinec - Brno : 
České Budějovice - Vítkovice :
Kladno - Karlovy Vary : 
Liberec - Mladá Boleslav :
Mountfield HK - Olomouc : 
Pardubice - Litvínov :

Vendredi 2 janvier 2026

Litvínov - Plzeň :
Mladá Boleslav - České Budějovice :
Vítkovice - Třinec :
Karlovy Vary - Pardubice : 
Brno - Kladno :
Olomouc - Liberec :
Praha - Mountfield HK : 

Dimanche 4 janvier

Třinec - Litvínov :
Kladno - Praha : 
Mountfield HK - Liberec : 
Plzeň - Mladá Boleslav :
České Budějovice - Olomouc :
Brno - Karlovy Vary : 
Pardubice - Vítkovice :

Mardi 6 janvier

Litvínov - Kladno :
Mladá Boleslav - Mountfield HK : 
Vítkovice - Plzeň :
Karlovy Vary - Třinec :
Liberec - České Budějovice :
Olomouc - Brno : 
Praha - Pardubice : 

Vendredi 9 janvier

Litvínov - Brno : 
Mladá Boleslav - Kladno : 
Vítkovice - Karlovy Vary : 
Liberec - Plzeň :
Mountfield HK - Pardubice : 
Olomouc - Třinec :
Praha - České Budějovice :

Dimanche 11 janvier

Třinec - Praha :
Karlovy Vary - Litvínov :
Kladno - Vítkovice :
Plzeň - Olomouc : 
České Budějovice - Mountfield HK : 
Brno - Mladá Boleslav :
Pardubice - Liberec : 

Vendredi 16 janvier

České Budějovice - Plzeň :
Mladá Boleslav - Pardubice : 
Vítkovice - Litvínov :
Liberec - Třinec :
Mountfield HK - Kladno : 
Olomouc - Karlovy Vary : 
Praha - Brno :

Dimanche 18 janvier

Třinec - Mladá Boleslav :
Litvínov - Liberec : 
Karlovy Vary - Praha : 
Kladno - Olomouc : 
Plzeň - Mountfield HK : 
Brno - Vítkovice :
Pardubice - České Budějovice :

Vendredi 23 janvier

České Budějovice - Kladno : 
Mladá Boleslav - Vítkovice :
Plzeň - Třinec :
Liberec - Brno : 
Mountfield HK - Karlovy Vary : 
Olomouc - Pardubice : 
Praha - Litvínov :

Dimanche 25 janvier

Třinec - České Budějovice :
Litvínov - Olomouc : 
Karlovy Vary - Mladá Boleslav :
Kladno - Liberec : 
Vítkovice - Praha : 
Brno - Mountfield HK : 
Pardubice - Plzeň :

Mardi 27 janvier

České Budějovice - Karlovy Vary : 
Mladá Boleslav - Litvínov :
Plzeň - Brno : 
Liberec - Vítkovice :
Mountfield HK - Třinec:
Olomouc - Praha : 
Pardubice - Kladno :

Jeudi 29 janvier

Třinec - Pardubice : 
Litvínov - Mountfield HK : 
Vítkovice - Olomouc : 
Karlovy Vary - Liberec :
Kladno - Plzeň :
Brno - České Budějovice : 
Praha - Mladá Boleslav :

Mercredi 25 février

České Budějovice - Litvínov :
Mladá Boleslav - Olomouc : 
Plzeň - Karlovy Vary : 
Kladno - Třinec :
Liberec - Praha : 
Mountfield HK - Vítkovice :
Pardubice - Brno : 

Vendredi 27 février

Litvínov - Pardubice : 
Mladá Boleslav - Liberec : 
Vítkovice - České Budějovice :
Kalovy Vary - Kladno : 
Brno - Třinec :
Olomouc - Mountfield HK : 
Praha - Plzeň :

Dimanche 1er mars

Třinec - Vítkovice :
Kladno - Brno : 
Liberec - Olomouc :
Mountfield HK - Praha :
Plzeň - Litvínov :
České Budějovice - Mladá Boleslav :
Pardubice - Karlovy Vary : 

Mercredi 4 mars

Karlovy Vary - Brno : 
Liberec - Mountfield HK : 
Litvínov - Třinec :
Mladá Boleslav - Plzeň :
Olomouc - České Budějovice : 
Praha - Kladno : 
Vítkovice - Pardubice : 

Vendredi 6 mars

České Budějovice - Liberec : 
Kladno - Litvínov :
Brno - Olomouc : 
Mountfield HK - Mladá Boleslav :
Praha - Pardubice : 
Plzeň - Vítkovice :
Třinec - Karlovy Vary : 
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
 
Réactions sur l'article
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 