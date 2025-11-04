 
Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje
Extraliga tchèque : Le classement
 
Retrouvez le classement de la Tipsport Extraliga ledního hokeje pour la saison 2025-2026
 
Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 09/09/2025 à 17:57
 


Classement :
 
  1. Sparta Praha : 3 pts
  2. Bílí Tygři Liberec
  3. BK Mladá Boleslav 
  4. Dynamo Pardubice
  5. Energie Karlovy Vary
  6. HC Olomouc 
  7. Kometa Brno 
  8. Mountfield Hradec Králové
  9. Oceláři Třinec 
  10. Rytíři Kladno 
  11. Škoda Plzeň
  12. Verva Litvínov 
  13. Vítkovice Ridera
  14. Motor České Budějovice : 0 pt
 

Rappel : Victoire : 3 points, victoire en prolongation ou aux tirs au but : 2 points, défaite en prolongation ou aux tirs au but : 1 point, défaite : 0 point.

Note : A l'issue de la saison régulière, les quatre premiers du classement sont directement qualifiés pour les quarts de finale des playoffs. Les équipes classées de cinq à douze disputent les huitièmes de finale des playoffs. L'équipe treizième a terminé sa saison, l'équipe classée dernière joue un barrage contre le champion de Chance Liga, le vainqueur obtient le dernier siège en extraliga.
 
 
