|Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje
|Extraliga tchèque : Le classement
|Retrouvez le classement de la Tipsport Extraliga ledního hokeje pour la saison 2025-2026
Hockey Hebdo
Philippe Rouinssard le 09/09/2025 à 17:57
|
Classement :
- Sparta Praha : 3 pts
- Bílí Tygři Liberec
- BK Mladá Boleslav
- Dynamo Pardubice
- Energie Karlovy Vary
- HC Olomouc
- Kometa Brno
- Mountfield Hradec Králové
- Oceláři Třinec
- Rytíři Kladno
- Škoda Plzeň
- Verva Litvínov
- Vítkovice Ridera
- Motor České Budějovice : 0 pt
Rappel : Victoire : 3 points, victoire en prolongation ou aux tirs au but : 2 points, défaite en prolongation ou aux tirs au but : 1 point, défaite : 0 point.
Note : A l'issue de la saison régulière, les quatre premiers du classement sont directement qualifiés pour les quarts de finale des playoffs. Les équipes classées de cinq à douze disputent les huitièmes de finale des playoffs. L'équipe treizième a terminé sa saison, l'équipe classée dernière joue un barrage contre le champion de Chance Liga, le vainqueur obtient le dernier siège en extraliga.
