Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Extraliga tchèque : Le classement Retrouvez le classement de la Tipsport Extraliga ledního hokeje pour la saison 2025-2026



Classement :

Sparta Praha : 3 pts Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav Dynamo Pardubice Energie Karlovy Vary HC Olomouc Kometa Brno Mountfield Hradec Králové Oceláři Třinec Rytíři Kladno Škoda Plzeň Verva Litvínov Vítkovice Ridera Motor České Budějovice : 0 pt

Rappel : Victoire : 3 points, victoire en prolongation ou aux tirs au but : 2 points, défaite en prolongation ou aux tirs au but : 1 point, défaite : 0 point.



Note : A l'issue de la saison régulière, les quatre premiers du classement sont directement qualifiés pour les quarts de finale des playoffs. Les équipes classées de cinq à douze disputent les huitièmes de finale des playoffs. L'équipe treizième a terminé sa saison, l'équipe classée dernière joue un barrage contre le champion de Chance Liga, le vainqueur obtient le dernier siège en extraliga.







