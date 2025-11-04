Gardiens : Petr Hamalčík (CZE), Petr Kváča (CZE)
Défenseurs : Layton Ahac (CAN), David Aubrecht (CZE), Tomáš Galvas (CZE), Michal Ivan (CZE), Radim Šimek (CZE), Denis Zeman (CZE), Kristaps Zīle (LAT),
Attaquants : Adrien Bartovič (CZE-SVK), Martin Faško-Rudáš (SVK), Tomáš Filippi (CZE), Filip Jansa (CZE), Radan Lenc (CZE), Adam Musil (CZE), Adam Najman (CZE), Jaromír Pérez (CZE), Servác Petrovský (SVK), Ondřej Procházka (CZE), Jaromír Pytlík (CZE), Martin Ryšavý (CZE), Filip Sandberg (SWE), Jaroslav Vlach (CZE), Jasper Weatherby (USA), Marek Zachar (CZE),
Entraîneur : Jiri Kudrna (CZE)
Gardiens : Domink Furch (CZE), David Hora (CZE),
Défenseurs : Aleš Čech (CZE), Petr Gewiese (CZE), Tomáš Havlín (CZE), Adam Jánošík (SVK), Karel Křepelka (CZE), Alex Lintuniemi (FIN), Filip Pavlík (CZE), Filip Pyrochta (CZE), Martin Skärberg (SWE), Adam Vlasák (CZE), Vojtěch Vochvest (CZE),
Attaquants : Carl Berglund (SWE), Jan Buchtele (CZE), Tomáš Fořt (CZE), Matěj Gardoň (CZE), Dávid Gríger (SVK), Vojtěch Hradec (CZE), Patrik Král (CZE), Dominik Lakatoš (CZE), Jakub Lichtag (CZE), Vojtěch Malínek (CZE), Tomáš Mazura (CZE), Steve Moses (USA), Aleksi Rekonen (FIN), Pavol Skalický (SVK), Filip Suchý (CZE), Jan Závora (CZE), Kristers Zvagulis (LAT),
Entraîneur : Richard Král (CZE)
Gardiens : Roman Will (CZE), Tomáš Vomáčka (CZE),
Défenseurs : Peter Čerešňák (SVK), Tomáš Dvořák (CZE), Daniel Gazda (CZE), Libor Hájek (CZE), Michal Hrádek (CZE), Jan Košťálek (CZE), John Ludvig (CAN-CZE), Ondřej Mikliš (CZE), Miguël Tourigny (CAN),
Attaquants : Roman Červenka (CZE), František Formánek (CZE), Daniel Herčík (CZE), Martin Kaut (CZE), Miloš Kelemen (SVK), Jáchym Kondelík (CZE), Robert Kousal (CZE), Jakub Lauko (CZE), Jan Mandát (CZE), Patrik Poulíček (CZE), Lukáš Sedlák (CZE), Jiří Smejkal (CZE), Vladimír Sobotka (CZE), Tomáš Urban (CZE), Tomáš Vondráček (CZE),
Entraîneur : Filip Pešán (CZE)
Gardiens : Dominik Frodl (CZE), Daniel Král (CZE),
Défenseurs : Tory Dello (USA), Ondřej Dorot (CZE), Jānis Jaks (LAT), Matteo Kočí (CZE), Roberts Mamčics (LAT), Dalimil Mikyska (CZE), David Moravec (CZE), Josef Myšák (CZE), Ondřej Postl (CZE), Adam Rulík (CZE),
Attaquants : Ondřej Beránek (CZE), Jiří Černoch (CZE), Vojtěch Čihař (CZE), Haralds Egle (LAT), Vít Jiskra (CZE), Nick Jones (CAN), Filip Koffer (CZE), Adam Lukošik (SVK), Sebastián Malát (CZE), Jakub Minárik (CZE), Tomáš Redlich (CZE), Robin Sapoušek (CZE), Jan Šír (CZE), David Šťastný (CZE),
Entraîneur : Pavel Patera (CZE)
Gardiens : Matěj Machovský (CZE), Oldřich Cichoň (CZE),
Défenseurs : Tomáš Černý (CZE), Trevor Cosgrove (USA), Jiří Ondrušek (CZE), Rayen Petrovický (SVK), Alex Rašner (CZE), Dalibor Řezníček (CZE), Adam Rutar (CZE), David Škůrek (CZE), Evan Stella (USA-SWE),
Attaquants : Lukáš Anděl (CZE), Viliam Čacho (SVK), Jakub Doktor (CZE), Petr Fridrich (CZE), Renārs Krastenbergs (LAT), Silvester Kusko (SVK), Joshua James Mácha (CZE-CAN), Rok Macuh (SLO), Ondřej Matýs (CZE), Daniel Ministr (CZE), Lukáš Nahodil (CZE), Ondřej Najman (CZE), Jakub Navrátil (CZE), Jakub Orsava (CZE), Karel Plášek (CZE),
Entraîneur : Róbert Petrovický (SVK)
Gardiens : Gašper Krošelj (SLO-CRO), Jan Kavan (CZE), Aleš Stezka (CZE),
Défenseurs : Tomáš Bartejs (CZE), Marek Ďaloga (SVK), Brandon Davidson (CAN), Michal Gulaši (CZE), Rhett Holland (CAN), Filip Král (CZE), Jan Ščotka (CZE), Denis Svoboda (CZE), Libor Zábranský (CZE),
Attaquants : Danny Chludil (CZE), Lukáš Cingel (SVK), Jan Erkt (CZE), Jakub Flek (CZE), Arttu Ilomäki (FIN), Andrej Kollár (SVK), Jakub Kos (CZE), Kristián Pospíšil (SVK), Šimon Stránský (CZE), Adam Veselský (CZE), Adam Zbořil (CZE), Hynek Zohorna (CZE), Tomáš Zohorna (CZE),
Entraîneur : Kamil Pokorný (CZE)
Gardiens : Milan Klouček (CZE), Jan Strmeň (CZE), Matyáš Mařík (CZE),
Défenseurs : Tomáš Cibulka (CZE), Lukáš Doudera (CZE), Ondřej Kachyňa (CZE), Šimon Kubíček (CZE), Pavel Pýcha (CZE), Jan Štencel (CZE), Ondřej Vála (CZE), Roman Vráblík (CZE)
Attaquants : Martin Beránek (CZE), Michal Bulíř (CZE), Tomáš Chlubna (CZE), Brant Harris (CAN), Štěpán Hoch (CZE), Matyáš Humeník (CZE), Matej Kašlík (SVK), Josef Koláček (CZE), Adam Kubík (CZE), Róbert Lántoši (SVK), Pavel Novák (CZE), Nick Olesen (DEN), Jan Ordoš (CZE), Filip Přikryl (CZE), Matěj Toman (CZE),
Entraîneur : Ladislav Cihak (CZE)
Gardiens : Jan Kasal (CZE), Filip Novotný (CZE), Stanislav Škorvánek (SVK),
Défenseurs : Ondřej Dlapa (CZE), Petr Kalina (CZE), Lukáš Kovář (CZE), Graeme McCormack (CAN), TJ Melancon (CAN), Dávid Mudrák (SVK), Tomáš Pavelka (CZE), Martin Pláněk (CZE), Petr Šenkeřík (CZE), Michael Vukojevic (CAN),
Attaquants : Oskars Batņa (LAT), Connor Bunnaman (CAN), Petr Hašek (CZE), Aleš Jergl (CZE), Kevin Klíma (CZE-USA), Martin Kohout (CZE), Denis Kusý (CZE), Patrik Miškář (CZE), Markus Nenonen (FIN), Radovan Pavlík (CZE), Jordann Perret (FRA), Radek Pilař (CZE), Jakub Pour (CZE), Lukáš Radil (CZE), Pavel Šimek (CZE), Alex Tamáši (SVK),
Entraîneur : Tomáš Martinec (CZE)
Gardiens : Ondřej Kacetl (CZE), Marek Mazanec (CZE),
Défenseurs : Marian Adámek (CZE), Dominick Byrtus (CZE-USA), Jakub Galvas (CZE), Marek Hrbas (CZE), Bohumil Jank (CZE), Patrik Koch (CZE), Tomáš Kundrátek (CZE), Martin Marinčin (SVK), David Musil (CZE-CAN), Richard Nedomlel (CZE), Pavel Průšek (CZE), Ales Zielinski (CZE),
Attaquants : Adam Cedzo (SVK), David Cienciala (CZE), Marko Daňo (SVK), Vladimír Dravecký (SVK), Oscar Flynn (CZE), Patrik Hrehorčák (SVK), Libor Hudáček (SVK), Ondřej Kovařčík (CZE), Michal Kovařčík (CZE), Matěj Kubiesa (CZE), Daniel Kurovský (CZE), Štěpán Macháček (CZE), Andrej Nestrašil (CZE), Miloš Roman (SVK), Martin Růžička (CZE), Petr Sikora (CZE), Petr Vrána (CZE),
Entraîneur : Zdeněk Moták (CZE)
Gardiens : Adam Brízgala (CZE), Štěpán Lukeš (CZE),
Défenseurs : Jérémie Blain (CAN), Michal Houdek (CZE), Martin Jandus (CZE), Martin Matějíček (CZE), Griffin Mendel (CAN), Phil Pietroniro (CAN-ITA), Jan Piskáček (CZE), Tomáš Tomek (CZE), Josef Trojna (CZE), Tomáš Vandas (CZE),
Attaquants : Daniel Audette (CAN-USA), Adam Bareš (CZE), Marcel Barinka (CZE-GER), Ondřej Bláha (CZE), Miroslav Forman (CZE), Jaromír Jágr (CZE), Julius Junttila (FIN), Kelly Klíma (CZE-USA), Jakub Konečný (CZE), Oskar Lisler (CZE), Antonín Melka (CZE), Niko Ojamäki (FIN), Martin Procházka (CZE), Jakub Strna (CZE), Samuel Vigneault (CAN), Štěpán Vimmer (CZE), Aliaksandr Vishneuski (BLR),
Entraîneur : David Čermák (CZE)
Gardiens : Jan Růžička (CZE), Nick Malik (CZE-USA),
Défenseurs : Jakub Jeřábek (CZE), David Kvasnička (CZE), Daniel Malák (CZE), Igor Merezhko (UKR), Stuart Percy (CAN), Kristiāns Rubīns (LAT), Radim Šalda (CZE), Petr Zámorský (CZE),
Attaquants : Matyáš Filip CZE), Adrián Holešinský (SVK), Miroslav Indrák (CZE), Christophe Lalancette (CAN), Jakub Lev (CZE), Adam Měchura (CZE), Mikko Petman (FIN), Ville Petman (FIN), Ondřej Pšenička (CZE), Ondřej Rohlik (CZE), Jan Schleiss (CZE), Ivo Sedláček (CZE), Jakub Šiler (CZE), Dominik Simon (CZE), Marek Soukup (CZE), Lukáš Strnad (CZE), Michal Teplý (CZE),
Entraîneur : Josef Jandač (CZE)
Gardiens : Josef Kořenář (CZE), Jakub Kovář (CZE),
Défenseurs : Aaron Irving (CAN), Jakub Krejčík (CZE), Dominik Mašín (CZE), David Němeček (CZE), Mark Pysyk (CAN), Mikael Seppälä (FIN), Niko Seppälä (FIN), Jakub Sirota (CZE), Nino Tomov (BUL),
Attaquants : Filip Chlapík (CZE), Mārtiņš Dzierkals (LAT), Roman Horák (CZE), Kryštof Hrabík (CZE), Tomáš Hyka (CZE), Jakub Klepiš (CZE), Pavel Kousal (CZE), Jani Lajunen (FIN), Adam Raška (CZE), Michal Řepík (CZE), Devin Shore (CAN), Michael Špaček (CZE), Petr Ton (CZE), David Vitouch (CZE), Michal Vitouch (CZE), Jakub Žmola (CZE),
Entraîneur : Pavel Gross (CZE)
Gardiens : Matěj Tomek (SVK), Pavel Čajan (CZE),
Défenseurs : Ondřej Baláž (CZE), Marek Baránek (CZE), Kevin Czuczman (CAN), František Gajdoš (SVK), Vojtěch Husinecký (CZE), Michal Moravčík (CZE), Michal Plutnar (CZE), Adam Polášek (CZE), Quinn Schmiemann (CAN),
Attaquants : Jaroslav Brož (CZE), Maxim Čajkovič (CZE), Michal Gut (CZE), Nicolas Hlava (CZE), Axel Holmström (SWE), Marku Hännikäinen (FIN), Josef Jícha (CZE), Ondřej Jurčík (CZE), David Kaše (CZE), Ondřej Kaše (CZE), Petr Koblasa (CZE), Matěj Maštalířský (CZE), Theodor Pištěk (CZE), Jan Šprynar (CZE), Matúš Sukeľ (SVK), Paweł Zygmunt (POL),
Etraîneur : Michal Broš (CZE)
Gardiens : Lukáš Klimeš (CZE), Dominik Hrachovina (CZE),
Défenseurs : Yohann Auvitu (FRA), Patrik Brůna (CZE), Vojtěch Budík (CZE), Patrik Demel (CZE), Ralfs Freibergs (LAT), Samuel Kňažko (CZE), Joe Leahy (CAN), Vojtěch Port (CZE), Matěj Prčík (CZE), Jakub Zbořil (CZE),
Attaquants : Jindřich Abdul (CZE), Jan Bambula (CZE), Šimon Fasner (CZE), Sebastián Glas (CZE), Martin Hanzl (CZE), Petr Hauser (CZE), Jan Hladonik (CZE), Marek Hrivík (SVK), Marek Kalus (CZE), Vojtěch Lednický (CZE), Krzysztof Maciaś (POL), Anthony Nellis (CAN), Matěj Přibyl (CZE), František Řehák (CZE), Maxim Vehovský (CZE), Chad Yetman (CAN), Patrik Zdráhal (CZE)
Entraîneur : Václav Varaďa (CZE)