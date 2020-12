Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : 4ème coup de marteau Le Metallurg poursuit sa série de victoires avec une 4e de rang, plus haut le Traktor et Kazan gagnent aussi. La bataille pour les 8 fait rage, le Torpeod, le Sibir et l'Amur l'emportent. A l'Ouest, Minsk et le Dynamo assurent Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 03/12/2020 à 21:00 Tweeter

Khabarovsk - Spartak Moscou : 6-2

Novossibirsk - Sotchi : 2-1 ap

Riga - Tchelyabinsk : 3-4

Ekaterinbourg - Dynamo Moscou : 2-7

Magnitogorsk - Saint-Pétersbourg : 2-1

Nijnekamsk - Kazan : 1-6

Podolsk - Nijni Novgorod : 2-3

CSKA Moscou - Minsk : 2-4



metallurg.ru Le Metallurg domine le SKA pour un 4ème succès de suite

Le Metallurg en pleine renaissance avec 3 victoires de suite reçoit Saint-Pétersbourg pour un joli choc interconférence. Le match démarre vite et bien côté visiteur mais Olkinuora fait le ménage devant son filet. MMK hausse le ton et domine la fin de période mais le score reste vierge. Le jeu conserve un excellent niveau au deuxième tiers et en fin de période, mais les visiteurs restent plus tranchant, Tkachyov sert une passe lumineuse plein axe à Ojiganov qui ouvre le score. Les métallurgistes reviennent motivés sur le glaçon et en powerplay Plotnikov lancé en break égalise. Magnitka accélère encore et en toute fin de rencontre, Zemchyonok d'un coup de canon de la bleue donne la victoire aux Ouraliens à 1'23 de la sirène finale. 4e succès de suite pour le Metallurg qui passe 4e.

Kazan surclasse le Neftekhimik dans le derby tatar. Dawes et Glukhov marquent deux buts chacun, Da Costa, Cormier, Yarullin comptent deux points.

Le Traktor s'est fait peur en fin de match contre Riga. Pourtant le début de match a été tonitruant côté visiteur, en 5 minutes, ils menaient déjà 2-0 puis de trois après le premier tiers. Après 40 minutes le score est de 4-1, les Ouraliens s'endorment et les Lettons reviennent à une longueur mais ne parviendront pas à égaliser.

Le Torpedo poursuit sa bonne série et enchaîne une cinquième victoire en six matchs en dominant Podolsk. Rapidement devant, le cerf mène 3-0 et se fait remonter en fin de partie mais pas rejoindre. Le bouillant rookie Chekhovitch s'offre deux points.

Le Sibir aligne une deuxième victoire de suite mais difficilement contre Sotchi. Le Leopard ouvre les compteurs par Shmelyov en supériorité, mais Puustinen ne tarde pas à égaliser. En prolongation, Gurkin donne la victoire en prolongationà Novossibirsk.

L'Amur remporte un très net succès devant ses partisans face au Spartak. Le premier tiers équilibré s'achève sur un score de parité avec un but partout. Le jeu reste équitable mais les locaux font enfler le score grâce à Jordan et Vyatcheslav Ushenin. Les tigres frappent quatre fois au dernier tiers et malgré le deuxième but de la rencontre de Nikontsev, le Spartak chute lourdement.



KHL Minsk résiste au CSKA et s'impose à Moscou

Minsk fait sensation en dominant le CSKA à domicile. Un excellent début de match permet aux Biélorusses de mener 3-0 grâce à Voronin, Prince et Falkovsky. Les Moscovites se rapprochent mais ne parviennent pas à égaliser, Minsk s'en sort en scorant en cage vide. Une belle victoire du Dinamo qui lui permet de rester quatrième à l'Ouest et de s'offrir la peau du leader.

Le Dynamo Moscou se relance aussi fort qu'il avait chuté au dernier match en balayant Ekaterinbourg, très inquiétant sur ses derniers matchs. Une démonstration de force rondement mené puisque le club de la police menait déjà 3-0 en à peine cinq minutes de jeu. Le Dynamo passe à 4-0 après 2 tiers. L'Avto réduit bien le score par deux fois grâce à un doublé de Macek, mais les Dynamistes en feu ajoutent encore trois buts à la musette. Kagarlitsky et Lindberg marquent deux buts et trois points, trois assistances pour Shipatchyov et deux points pour Jaskin et Tarasov.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ivan Chekhovitch (Torpedo Nijni Novgorod)

** : Sergeï Plotnikov (Metallurg Magnitogorsk)

* : Shane Prince (Dinamo Minsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : - Spartak Moscou : 6-2- Sotchi : 2-1 apRiga -: 3-4Ekaterinbourg -: 2-7- Saint-Pétersbourg : 2-1Nijnekamsk -: 1-6Podolsk -: 2-3CSKA Moscou -: 2-4Leen pleine renaissance avec 3 victoires de suite reçoitpour un joli choc interconférence. Le match démarre vite et bien côté visiteur maisfait le ménage devant son filet. MMK hausse le ton et domine la fin de période mais le score reste vierge. Le jeu conserve un excellent niveau au deuxième tiers et en fin de période, mais les visiteurs restent plus tranchant,sert une passe lumineuse plein axe àqui ouvre le score. Les métallurgistes reviennent motivés sur le glaçon et en powerplaylancé en break égalise. Magnitka accélère encore et en toute fin de rencontre,d'un coup de canon de la bleue donne la victoire aux Ouraliens à 1'23 de la sirène finale. 4e succès de suite pour le Metallurg qui passe 4e.surclasse ledans le derby tatar.etmarquent deux buts chacun,comptent deux points.Les'est fait peur en fin de match contre. Pourtant le début de match a été tonitruant côté visiteur, en 5 minutes, ils menaient déjà 2-0 puis de trois après le premier tiers. Après 40 minutes le score est de 4-1, les Ouraliens s'endorment et les Lettons reviennent à une longueur mais ne parviendront pas à égaliser.Lepoursuit sa bonne série et enchaîne une cinquième victoire en six matchs en dominant. Rapidement devant, le cerf mène 3-0 et se fait remonter en fin de partie mais pas rejoindre. Le bouillant rookies'offre deux points.Lealigne une deuxième victoire de suite mais difficilement contre. Le Leopard ouvre les compteurs paren supériorité, maisne tarde pas à égaliser. En prolongation,donne la victoire en prolongationà Novossibirsk.L'remporte un très net succès devant ses partisans face au. Le premier tiers équilibré s'achève sur un score de parité avec un but partout. Le jeu reste équitable mais les locaux font enfler le score grâce àet. Les tigres frappent quatre fois au dernier tiers et malgré le deuxième but de la rencontre de, le Spartak chute lourdement.fait sensation en dominant leà domicile. Un excellent début de match permet aux Biélorusses de mener 3-0 grâce àet. Les Moscovites se rapprochent mais ne parviennent pas à égaliser, Minsk s'en sort en scorant en cage vide. Une belle victoire du Dinamo qui lui permet de rester quatrième à l'Ouest et de s'offrir la peau du leader.Lese relance aussi fort qu'il avait chuté au dernier match en balayant, très inquiétant sur ses derniers matchs. Une démonstration de force rondement mené puisque le club de la police menait déjà 3-0 en à peine cinq minutes de jeu. Le Dynamo passe à 4-0 après 2 tiers. L'Avto réduit bien le score par deux fois grâce à un doublé de, mais les Dynamistes en feu ajoutent encore trois buts à la musette.etmarquent deux buts et trois points, trois assistances pouret deux points pouret*** : Ivan Chekhovitch (Torpedo Nijni Novgorod)** : Sergeï Plotnikov (Metallurg Magnitogorsk)* : Shane Prince (Dinamo Minsk)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur