Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Le classement par division Retrouvez le classement des quatre divisions de la KHL Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo La rdaction le 02/09/2020 13:30 Tweeter

Calendrier | Calendrier 2 | Classement Conférence occidentale



Division Bobrov Jokerit Leopard Spartak Severstal SKA Vityaz

Division Tarasov CSKA Dinamo Minsk Dinamo Riga Dynamo Moscou Lokomotiv



Conférence orientale





Division Kharlamov Ak Bars Avtomobilist Metallurg Neftekhimik Torpedo Traktor

Division Tchernychyov Amur Avangard Barys Kunlun Red Star Salavat Yulaev Sibir

Rappel : Victoire dans le temps réglementaire, en prolongationou ou aux tirs au but : 2 points, défaite en prolongation ou aux tirs aux buts : 1 point, défaite : 0 point.



En gras : équipe qualifiée pour les playoffs. En italique : équipe qui ne pourra plus participer aux playoffs.







