KHL : Ainsi les derniers seront les premiers Riga bon dernier, s'offre le scalp du gant SKA. Le Spartak se replace 7e. Le Metallurg poursuit sa remonte et s'empare de la 3e place. Pkin a presque abandonn sa dernire place. Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 07/12/2020 21:00

Magnitogorsk : 1-3

Nijnekamsk - Pékin : 3-4

Saint-Pétersbourg - Riga : 3-4 TAB

Spartak Moscou - Helsinki : 3-2 ap



ska.ru Riga, dernier de la classe, vient bout du SKA

Riga qui ne parvient pas à s'extraire de la dernière place se déplace à Saint-Pétersbourg dans un duel des extrêmes. Le SKA démarre sur les chapeaux de roues, Morozov ne tarde pas à ouvrir le score. Dans la minute qui suit, Strömwall la nouvelle recrue double la mise d'un lancer de brute, plein axe. Les visiteurs réduisent l'écart en début de deuxième tiers, Maione profite d'une supériorité numérique pour trouver la faille. Joie de courte durée pour le petit poucet qui encaisse un troisième but dans la minute. Kuzmenko sert Strömwall plein axe qui redonne le large. Riga ne désarme pas et résiste, Lipon d'un coup de canon depuis le cercle gauche, rapproche la marque. Le dernier tiers est plus calme, Galimov tient bon dans le but letton. En break, Sotnieks bute sur Samonov, mais Indrasis le premier sur rebond propulse la rondelle au fond pour égaliser. Après une longue série de tirs au but, Darzins donne la victoire au Dinamo, incroyable performance !

Le Spartak remporte sur le fil un duel capital contre Helsinki, adversaire direct autour de la barre. Talaluev ouvre rapidement la marque en faveur des locaux, mais Joensuu ne tarde pas à égaliser. Les deux équipes continuent de se courrir après, dès la reprise Kulik remet le club du peuple devant, mais 30 secondes plus tard Savinainen égalise. Les deux équipes ne peuvent plus se départager, en prolongation, Bakos mène un raid solitaire pour servir sur un plateau la victoire aux Moscovites qui récupèrent la septième place détenue jusque là par leur adversaire du soir.



hcnh.ru Le Red Star Kunlun s'impose Nijnekamsk

Le Metallurg continue sa bonne remontée et enchaîne une 5ème victoire consécutive qui le mène à la troisième place orientale. C'est Oufa qui a subit cette fois la bonne forme des Ouraliens qui s'imposent grâce notamment à un doublé de Plotnikov et deux points de Rasmussen. Nouveau revers pour les Bachkirs qui font du surplace en haut de tableau mais qui perdent des points contre leurs adversaires directs.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ethan Werek (Red Star Kunlun)

** : Sergeï Plotnikov (Metallurg Magnitogorsk)

* : Martin Bakos (Spartak Moscou)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

