Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Chauffé à blanc Le Lokomotiv a du pousser les moteurs pour défaire le Spartak. L'Amur signe une 2e victoire de suite, Oufa et Kazan peinent mais s'imposent tout de même. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 08/10/2020 à 21:00

Khabarovsk - Tcherepovets : 3-1

Oufa - Novossibirsk : 4-3 TAB

Podolsk - Kazan : 2-3 TAB

Spartak Moscou - Iaroslavl : 1-2 ap



KHL Le Lokomotiv a peiné pour battre le Spartak

Le Lokomotiv en déplacement dans la capitale affronte le Spartak pour un match où dominer ne sera pas forcément gagner. En effet les visiteurs surdominent la première période mais font chou blanc face à Truchkov. La domination est moins écrasante mais toujours présente et toujours aussi stérile au deuxième tiers. Dès la reprise du dernier vingt, Bakos lancé en break ouvre le score pour le club du peuple. Le Loko reprend son bombardement, en vain. Le Spartak passe proche du hold up mais finalement Korchkov longe la cage et égalise. Iaroslavl continue de dominer mais ne peut passer devant avant la sirène. En prolongation, Ohtamaa parvient à fusiller le jeune gardien moscovite et donne la victoire aux cheminots qui prennent la cinquième place. Les Spartakistes volent un bon point qui leur redonne la neuvième place.



Victoire in-extremis de l'Ak Bars à Podolsk. Accrochés par les locaux, les Tatars s'en sortent aux tirs au but grâce à Azevedo et récupèrent la deuxième place.

Oufa a peiné pour se débarasser d'une courageuse équipe de Novossibirsk qui sauve un point et récupère la 7ème place. Un excellent premier tiers permet au Sibir de mener 2-0. Les locaux remettent la machine dans le bon sens et égalise au début du deuxième vingt mais Li remet les Sibériens devant. En fin de partie, Baranov égalise pour son deuxième but de la soirée. Il faut une séance de tirs au but pour voir le jeune Amirov donner la victoire et la 3e place au Salavat Yulaev.

A deux minutes du terme, Kamalov redonne l'avantage aux tigres avant que Pyanov ne conclue en cage vide. Khabarovsk prend la neuvième place orientale.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ilya Baranov (Salavat Yulaev Oufa)

** : Aleksandr Truchkov (Spartak Moscou)

* : Tomas Zohorna (Amur Khabarovsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

