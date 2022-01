Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Début d'année en fanfare Magnitogorsk repasse premier, Kazan conforte sa place sur le podium, Nijnekamsk et le Barys confirment dans le bon wagon, l'Amur les talonnent. A l'Ouest, le Dynamo Moscou revient en tête, le CSKA s'accroche, Minsk confirme khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 03/01/2022 à 21:00 Tweeter

Khabarovsk : 3-5

Novossibirsk - Kazan : 2-6

Nur-Sultan - Riga : 7-1

Oufa - Magnitogorsk : 3-4 ap

Nijnekamsk - Nijni Novgorod : 2-1

Iaroslavl - Dynamo Moscou : 1-2

Tcherepovets - Minsk : 3-5

CSKA Moscou - Omsk : 3-2



hcsalavat.ru Le Metallurg remporte un thriller à Oufa et repasse 1er

Oufa qui lorgne sur la troisième place reçoit le Metallurg qui cherche à revenir leader. Ce dernier surdomine le premier tiers sans résultats. Dès la reprise, Korostelyov derrière la cage remet à Chibisov qui emporte tout le monde et ouvre la marque. Peu après, Korostelyov servi par Chibisov double la mise. Profitant d'un powerplay, Korostelyov dévie au fond le lancer de Chibisov. Oufa est à terre, mais réagit vite et bien. Dans la minute qui suit, une perte de palet profite à Bashkirov qui lancé seul en break réduit l'écart. Un powerplay en fin de tiers permet à Tikhonov de dévier dans le traffic et de réduire l'écart. En toute fin de match les locaux sortent leur gardien, et Bashkirov au rebond égalise à 13 secondes de la sirène finale. En prolongation, les Bachkirs sont pénalisés, Hultström dévie parfaitement pour Maillet qui donne la victoire et la première place à Magnitogorsk.

Kazan conforte sa place sur le podium en corrigeant Novossibirsk grâce à un doublé de Kagarlitsky. Kovalenko, Weal, Khenkel et Galimov comptent également deux points.

Nijnekamsk reste septième après un succès à domicile face à Nijni Novgorod qui continue sa plongée. Longtemps menés au score, les loups ont mordu deux fois en fin de partie avec un nouveau but pour Lechtchenko pour l'emporter au finish.

Le Barys reste également dans les huit avec un succès tonitruant contre Riga qui a explosé. Mikhaïlis compte trois points dont deux buts, doublé également pour Starchenko et deux points pour Savchenko.

Le derby d'extrême orient a été remporté pour la première fois cette saison par l'Amur à Vladivostok. Les tigres frappent très fort en début de match et mènent 4-0 au début du tiers médiant grâce à deux points de Sharov et Tomasek. L'Admiral s'accroche et inscrit deux buts de suite. Mais Grebenchtchikov marque son deuxième but du jour et son troisième point du match pour permettre aux siens de reprendre le large et de résister malgré un troisième but local. Khabarovsk colle au train des 8 premiers et conservent toutes ses chances d'intégrer les playoffs.



KHL Le Lokomotiv bute sur Bocharov et le Dynamo

Le Dynamo Moscou qui pouvait reprendre les commandes de l'Occident se déplace à Iaroslavl qui tente de revenir sur le premier groupe. Le Lokomotiv domine nettement le premier tiers, sans marquer. Rashevsky lancé en break ouvre le score pour le Dynamo complètement contre le cours du jeu. Les locaux reprennent leur surdomination et finissent enfin par scorer. Anisimov en force parvient à égaliser en remportant son duel face à Bocharov, irréprochable jusque là. Au dernier tiers les cheminots restent dominants mais en vain. A l'inverse le Dynamo continue son réalisme à toute épreuve. En powerplay, Galiyev donne l'avantage et la victoire aux policiers qui repassent en tête.

Le CSKA remporte un remake de la dernière finale en battant enfin Omsk. Pourtant Tolchinsky donnait l'avantage au champion en titre au premier tiers. Wallmärk égalise en powerplay. Puis Plotnikov en suppériorité et Popov juste derrière marquent dans la même minute pour donner le large à l'armée rouge. Kaski réduit la marque dans la dernière période mais malgré leurs efforts, les faucons n'égaliseront pas. Le CSKA se rapproche de la troisième place à égalité de points

Minsk continue de remonter au général et lorgne sur la septième place après un bon succès remporté à Tcherepovets. Menés rapidement au score les bisons ont complètement renversé le match pour mener 4-1 après 40 minutes avec deux points de Beck. Au dernier tiers, Demkov marque et compte deuxième point de la partie pour sécuriser l'avance visiteuse malgré le retour des sidérurgistes.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nikita Korostelyov (Metallurg Magnitogorsk)

** : Stanislav Grebenchtchikov (Amur Khabarovsk)

* : Nikita Mikhaïlis (Barys Nur-Sultan)



