Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Derby serré et clé Le Metallurg remporte un serré derby de l'Oural clé pour le positionnement au sommet de l'Orient. A l'Ouest, le SKA se fait peur, victoire plus sereine pour Minsk et Helsinki Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 09/10/2020 à 21:00 Tweeter

Magnitogorsk : 3-4 TAB

Helsinki - Riga : 4-1

Saint-Pétersbourg - Sotchi : 4-3

Minsk - Pékin : 2-0



KHL Le Metallurg remporte le derby à Ekaterinbourg

Derby de l'Oural important entre Ekaterinbourg qui peut passer premier en cas de victoire et Magnitogorsk qui espère recoller aux meilleurs orientaux. Il ne fallait pas arriver en retard à l'arena, le slap de Berezin est dévié par Litovchenko au fond des buts du Metallurg dès la 1ère minute de jeu. A la mi-tiers, en powerplay Kochelev égalise. Macek subtilise le palet contourne la cage et vient remettre son équipe devant. Les efforts métallurgistes finissent par payer, Karpov remet en retrait pour Plotnikov qui égalise d'un coup de canon. L'Avto domine le deuxième vingt et reprend vite les commandes, son incontournable sniper du moment, Makeyev en break trouve la faille. MMK pousse pour revenir, et son powerplay parvient à les ramener à hauteur grâce à Pesonen qui convertit un rebond. Les locaux surdominent la prolongation mais sans résultat.Aux tirs au but Yakovlev donne la victoire à Magnitogorsk qui recolle à Oufa à la troisième place. Le point prit par Ekaterinbourg permet de repasser deuxième.



Le SKA remporte une victoire serrée contre Sotchi. Un bon début de match lui permet de mener 2-0 après 40 minutes. Le réveil du Leopard au dernier tiers est trop tardif avec deux buts marqués dans les deux dernières minutes, il recolle mais n'égalise pas.

Minsk se relance avec un succès logique contre le Red Star Kunlun. L'unique but de la recontre et signé Eryomenko avant que Martynov n'assure la victoire en marquant en cage vide. Taylor blanchit avec 24 arrêts.

Victoire facile des Jokerit à domicile face à Riga qui leur permet de rejoindre au classement le Dynamo et le Lokomotiv. Ekaterinbourg -: 3-4 TAB- Riga : 4-1- Sotchi : 4-3- Pékin : 2-0Derby de l'Oural important entrequi peut passer premier en cas de victoire etqui espère recoller aux meilleurs orientaux. Il ne fallait pas arriver en retard à l'arena, le slap deest dévié parau fond des buts du Metallurg dès la 1ère minute de jeu. A la mi-tiers, en powerplayégalise.subtilise le palet contourne la cage et vient remettre son équipe devant. Les efforts métallurgistes finissent par payer,remet en retrait pourqui égalise d'un coup de canon. L'Avto domine le deuxième vingt et reprend vite les commandes, son incontournable sniper du moment,en break trouve la faille. MMK pousse pour revenir, et son powerplay parvient à les ramener à hauteur grâce àqui convertit un rebond. Les locaux surdominent la prolongation mais sans résultat.Aux tirs au butdonne la victoire à Magnitogorsk qui recolle à Oufa à la troisième place. Le point prit par Ekaterinbourg permet de repasser deuxième.Leremporte une victoire serrée contre. Un bon début de match lui permet de mener 2-0 après 40 minutes. Le réveil du Leopard au dernier tiers est trop tardif avec deux buts marqués dans les deux dernières minutes, il recolle mais n'égalise pas.se relance avec un succès logique contre le. L'unique but de la recontre et signéavant quen'assure la victoire en marquant en cage vide.blanchit avec 24 arrêts.Victoire facile desà domicile face àqui leur permet de rejoindre au classement le Dynamo et le Lokomotiv.

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Sergeï Plotnikov (Metallurg Magnitogorsk)

** : Danny Taylor (Dinamo Minsk)

* : Vladimir Tkachyov (SKA Saint-Pétersbourg)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :



© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo