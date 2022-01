Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Doucement mais sûrement Le Severstal se rapproche des premières places, à l'Est, Omsk et le Sibir assurent, le Neftekhimik et le Bars confortent leurs places dans le bon groupe tandis que l'Admiral remonte encore khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 09/01/2022 à 21:00 Tweeter

Vladivostok - Spartak Moscou : 4-3

Khabarovsk - Novossibirsk : 0-1

Magnitogorsk - Nur-Sultan : 3-4 ap

Tcherepovets - Sotchi : 4-2

Podolsk - Omsk : 1-4

Dynamo Moscou - Nijnekamsk : 3-4 TAB



severstalclub.ru Le Severstal domine Sotchi et se rapproche du podium

Le Severstal qui remonte reçoit le Leopard qui court après les 8 premiers. La partie débute par un round d'observation. Progressivement les locaux prennent l'ascendant et mettent la pression sur le but adverse. Geraskin contourne la cage et pousse dans l'angle, la rondelle est repoussé dans le slot où Dumbadze reprend victorieusement. Sotchi commet une pénalité dans la foulée, mais malgré les efforts locaux le score ne bouge pas. Le Severstal accélère encore au deuxième tiers et emporte son adversaire du jour. Khokhlov lance de la bleue, le puck glisse doucement entre les pads d'Hellberg mais franchit tout de même la ligne. Les locaux sont pénalisés mais le Leopard ne parvient pas à en profiter ni même vraiment à se montrer dangereux. Khokhlov dévie au deuxième poteau pour Liska qui repousse dans le slot, Morozov reprend victorieusement. Sotchi commet une double faute, le pressing sidérurgiste est très puissant mais le score ne bouge pas. Makeyev en break alourdit encore la marque au début du dernier tiers. Sotchi parvient enfin à se sortir de l'eau. Petkov contre à toute allure et seul en break débloque le compteur des félins. Les visiteurs sont sur tous les coups en fin de tiers alors que Tcherepovets a en partie réduit l'allure. Un powerplay dans la dernière minute permet à Tochitsky de dévier au second poteau pour Morozov qui réduit l'écart. Le Severstal l'emporte et se rapproche de la troisième place.



KHL Gutik inscrit un doublé et donne la victoire à l'Admiral

Deuxième victoire convaincante de suite pour l'Admiral qui domine le Spartak, bredouille en extrême orient avec deux revers. Nettement dominateurs au premier tiers, les marins ouvrent la marque grâce au rookie Gutik qui marque son premier but en KHL en se jettant sur un rebond. Les visiteurs égalisent au deuxième vingt mais l'Admiral bombarde et repasse devant sur un lourd lancer de Khamidullin. Vladivostok continue de presser et Fazylzyanov d'un lancer en pleine lucarne double la mise pour son premier but de la saison. Les Moscovites reviennent bien au début du dernier tiers et Tsyplakov rapproche le score. L'Admiral repart et reprend le large, Gutik à genoux dans le slot pousse au fond pour son deuxième but du match. Le rookie incroyable au Tayfun en MHL (9 points en 4 matchs) réussit son entrée en KHL. Le Spartak réussit à réduire l'écart en marquant un tir de pénalité mais ne peut égaliser. Vladivostok l'emporte et poursuit sa mission quasi impossible de remonter les abysses qui les séparent de la bonne zone.

L'Avangard continue de performer contre des adversaires occidentaux, il s'impose largement à Podolsk grâce à deux points de Gritsyuk, Tolchinsky et Knight.

Le Sibir poursuit son bon parcours vers le haut de tableau avec un succès serré à Khabarovsk. Un unique but de Setdikov au premier vingt a suffit puisque Säteri blanchit avec 29 arrêts.

Nijnekamsk est toujours calé à la septième place et remporte un gros succès aux tirs au but dans la capitale contre le Dynamo. Les loups mènent assez rapidement 2-0 mais se font égaliser par un doublé de Galiyev avant que O'Dell ne donne l'avantage au début du dernier tiers. Le Nefte serre les rangs et parvient à égaliser avant de remporter la séance de fusillade.

Le Barys confirme sa bonne forme hivernale en s'imposant de nouveau contre le Metallurg. Les Kazakhs ont mené au score à trois reprises mais à chaque fois les locaux sont parvenus à égaliser. Il faut donc disputer une prolongation, Vey donne la victoire en inscrivant son deuxième point de la soirée.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Daniil Gutik (Admiral Vladivostok)

** : Harri Säteri (Sibir Novossibirsk)

* : Linden Vey (Barys Nur-Sultan)



